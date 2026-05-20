TRT 1 CANLI İZLE! Freiburg-Aston Villa maçı şifresiz, HD canlı yayın

Avrupa'nın iki numaralı kupasında şampiyon bu gece İstanbul'da ilan ediliyor! Futbolseverler arama motorlarında "Freiburg-Aston Villa maçı ne zaman, TRT 1 canlı izleme linki nerede, şifresiz HD nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul Beşiktaş Park'ın (Tüpraş Stadyumu) ev sahipliği yapacağı 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından kesintisiz olarak yayınlanacak. İşte donmadan, kesintisiz, şifresiz ve HD kalitesinde TRT 1 canlı maç izleme linki ve frekans bilgileri...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 14:26
Freiburg-Aston Villa maçı canlı izlemek için tıkla!

Büyük final heyecanı İstanbul sokaklarından ekranlara taşınıyor. İngiliz temsilcisi Aston Villa ile Alman ekibi Freiburg'un kupa mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen milyonlarca taraftar, "TRT 1 canlı izle" başlığını sorguluyor. Hafta ortasında şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak olan bu dev müsabaka, hem televizyondan hem de dijital platformlar üzerinden naklen verilecek. TRT 1 canlı yayın ekranı ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...

FREIBURG - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadyumu) oynanacak olan Freiburg - Aston Villa 2026 UEFA Avrupa Ligi Final müsabakası 20 Mayıs 2026 Çarşamba (Bugün) saat 22:00'de başlayacak.

FREIBURG - ASTON VILLA MAÇI CANLI ANLATIM

TRT 1 CANLI İZLE: ŞİFRESİZ HD CANLI YAYIN LİNKİ

Freiburg - Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Ligi final maçını televizyon başından, bilgisayardan, tabletten veya cep telefonundan şifresiz, donmadan ve HD kalitesinde izlemek için aşağıdaki resmi yayın bağlantılarını kullanabilirsiniz.

TRT 1 GÜNCEL UYDU FREKANS BİLGİLERİ

Maç saatinde TRT 1 ekranlarında "Sinyal Yok" veya "Şifreli Yayın" (BISS Kodu) uyarısı almamak ve dev finali HD kalitesinde izleyebilmek için uydu alıcınızın frekans ayarlarını aşağıdaki gibi güncelleyebilirsiniz:

TRT HD TÜRKİYE KAPSAMA FREKANSI (TÜRKSAT 4A)

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

