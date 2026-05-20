Freiburg-Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın iki numaralı kupasında şampiyon bu gece Türkiye'de belli oluyor. Futbolseverler arama motorlarında "Freiburg-Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusunun yanıtını heyecanla araştırıyor. İstanbul Beşiktaş Park'ın (Tüpraş Stadyumu) ev sahipliği yapacağı 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde, turnuvanın favorisi İngiliz devi Aston Villa ile kupanın cesur sürpriz takımı Alman temsilcisi Freiburg zafer için kozlarını paylaşacak. İşte dev finalin şifresiz yayın adresi ve maç saati...

Freiburg-Aston Villa maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

Avrupa'nın iki numaralı kupasında şampiyon bu gece Türkiye'de belli oluyor. Futbolseverler arama motorlarında "Freiburg-Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusunun yanıtını heyecanla araştırıyor. İstanbul Beşiktaş Park'ın (Tüpraş Stadyumu) ev sahipliği yapacağı 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde, turnuvanın favorisi İngiliz devi Aston Villa ile kupanın cesur sürpriz takımı Alman temsilcisi Freiburg zafer için kozlarını paylaşacak. İşte dev finalin şifresiz yayın adresi...

FREIBURG - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da kupanın sahibini bulacağı UEFA Avrupa Ligi final müsabakası 20 Mayıs 2026 Çarşamba (bu akşam) oynanacak. Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak.

FREIBURG - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Freiburg-Aston Villa maçı TRT 1 kanalında canlı yayınlanacak.

DEV FİNAL ŞİFRESİZ EKRANLARDA!

Futbolseverler, İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak bu dev final müsabakasını saat 22:00'den itibaren TRT 1 ekranlarından canlı, şifresiz ve HD kalitesinde takip edebilecekler. Ayrıca karşılaşma TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA'NIN 30 YILLIK RÜHASI

İngiliz ekibi Aston Villa, bir nesilden uzun süredir ilk kıta kupasını müzesine götürmeyi hedefliyor. En son 2024'te Konferans Ligi yarı finallerine ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine ulaşarak adından söz ettiren Villa, bu kez bir sonraki adımı atmak için sahaya çıkıyor. Finale giden yolda lig aşamasını ikinci bitiren, ardından Lille ve Bologna engellerini rahatça aşan İngiliz ekibi, yarı finalde tamamen İngiliz takımları arasındaki eşleşmede Nottingham Forest karşısında ilk maçı kaybetmesine rağmen Villa Park'taki rövanşta çarpıcı bir geri dönüşe imza atarak İstanbul biletini kaptı.

FREIBURG'UN BİR ASIRLIK KUPA HASRETİ

Alman tarafı Freiburg ise bu turnuvanın en cesur ve sürpriz takımı olarak öne çıkıyor. Kulüp tarihindeki kupa hasreti bir asırdan fazla bir süreye dayanan Freiburg, kadro derinliği daha dar görünse de kolektif oyun disipliniyle dev bütçeli rakiplerini tek tek saf dışı bırakmayı başardı. İstanbul'daki Beşiktaş Park atmosferinde tarih yazmak isteyen Alman ekibi, Aston Villa'nın favori gösterildiği bu gecede kupayı müzesine götürerek en büyük mucizesini gerçekleştirmek istiyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Freiburg muhtemel ilk 11'i: Atubolu, Kubler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Hofler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic

Aston Villa muhtemel ilk 11'i: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Lindelof, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins

