UEFA Avrupa Ligi Finali gala yemeği İstanbul'da düzenlendi!

Freiburg ile Aston Villa takımları arasında İstanbul'un ev sahipliğinde 21 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi Final müsabakası öncesinde Çırağan Sarayı'nda gala yemeği düzenlendi.

Gala yemeğine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da katıldı.

ALEKSANDER CEFERİN: "İSTANBUL KITALARI BİRLEŞTİREN ÇOK ÖZEL BİR ŞEHİR"

Gecenin açılış konuşmasını yapan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aleksander Ceferin, "UEFA Avrupa Ligi Finali için hepimiz büyük heyecan duyuyoruz. İstanbul sadece tarihi bir şehir değil, aynı zamanda iki kıtayı birleştiren, futbolla yaşayan çok özel bir şehir. İstanbul'da gösterilen misafirperverlik için değerli arkadaşım İbrahim Başkan'a ayrıca teşekkür ediyorum. İki takım da çok zorlu maçların ardından finale çıktı. Bizleri çok ilginç bir müsabaka bekliyor. İyi olan kazansın" diyerek finalistlere başarılar diledi.

OSMAN AŞKIN BAK: "AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE ORGANİZE EDECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmasında Türkiye'nin üst düzey organizasyonları başarıyla düzenlediğinin altını çizdi. Bak, "Bu güzel şehirde, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya alışkınız. UEFA Avrupa Ligi Finali'ni de 21 Mayıs'ta başarıyla gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağız. İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz EURO 2032 organizasyonu için de şimdiden hazırız diyebilirim. Avrupa Şampiyonası finallerini en iyi şekilde organize edeceğimize inanıyoruz. Bu önemli organizasyonları ülkemize kazandıran Türkiye Futbol Federasyonu'na ayrıca teşekkür ediyoruz. Freiburg ve Aston Villa takımları arasında 21 Mayıs'ta oynanacak final için iki ekibe de başarılar diliyorum. Ayrıca Dünya Kupası'na katılacak olmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz. A Milli Takımımızın çok başarılı maçlar çıkarıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: "ŞİMDİDEN 2032 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA HAZIRIZ"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise final oynayacak iki takıma da başarılar dileyerek sözlerine başlarken, "Ülke olarak son 20 yılda spor organizasyonları alanında çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirildiğini söyledi. Hacıosmanoğlu, "2005 ve 2023 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finallerine, 2009'da UEFA Kupası Finali'ne, 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ve 2019 UEFA Süper Kupa Finali'ne başarıyla ev sahipliği yaptık. Her organizasyon, ülkemizin spor alanındaki gücünü ve uluslararası güvenilirliğini daha da pekiştirdi. 21 Mayıs'ta oynanacak Avrupa Ligi Finali de Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki gücünü bir kez daha ortaya koyacak. Üç kıtanın buluştuğu ülkemiz, spor altyapısını yeniledi. Eski stadyumlarımız modernize edildi. Birçok şehrimize yeni stadyumlar kazandırıldı. Ulaşım, konaklama ve lojistik yetkinliğimizle, bugün dünyanın en önemli spor organizasyonlarını düzenleyebilecek seviyeye ulaştık. Şimdiden 2032 Avrupa Şampiyonası'na hazırız. Farklı inançları ve kültürleri asırlardır bağrına basan ülkemiz, Avrupa Şampiyonası'nda dünyanın dört bir yanından futbolseveri konuk edecek. Çok kültürlü kimliğimize katkı sağlayacak Avrupa Şampiyonası, organizasyon yeteneğimizi bir üst seviyeye taşıyacak ve Türkiye'nin dünya futbolundaki konumunu daha da güçlendirecek" diye konuştu.

Yemekte TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Hasan Surözü, Ural Aküzüm, Bilal Arslan, Murat Şahin, Tahir Ediz Kıray, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Kıraç, MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, kulüp başkanları ve yöneticileri, UEFA Yönetim Kurulu üyeleri, Freiburg ve Aston Villa temsilcileri de yer aldı.