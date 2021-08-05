Galatasaray St. Johnstone: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, İskoçya ekibi St. Johnstone ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar, İskoç ekibiyle 1-1 berabere kalarak turu deplasmana bıraktı.

Galatasaray'ın golü 60. dakika Sacha Boey'den geldi. Johnstone'un golünü ise 58. dakikada penaltıdan Jason Kerr kaydetti.

RÖVANŞ 12 AĞUSTOS'TA

Cimbom, Johnstone ile rövanş maçını 12 Ağutos'ta deplasmanda oynayacak.

SACHA BOEY İLK GOLÜNÜ ATTTI

Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Sacha Boey, kariyerinin ilk golünü kaydetti.

ÜÇ TRANSFER İLK KEZ SAHADA

Galatasaray'ın üç transferi, sarı-kırmızılı formayı ilk kez St. Johnstone mücadelesinde giydi.

Fatih Terim, yeni transferleri Berkan Kutlu, van Aanholt ve Sacha Boey'e ilk kez görev verdi.

Galatasaray'da kasık fıtığı ameliyatı olan Taylan Antalyalı da sakatlığından sonra ilk kez takımdaki yerini aldı.