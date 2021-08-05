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St Johnstone teknik direktöründen Kerem Aktürkoğlu'na övgüler! Galatasaray maçı sonrası...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında İskoç ekibi St. Johnstone ile karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Maç sonrası St. Johnstone teknik direktörü Callum Davidson yaptığı açıklamada Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler sarf etti. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 23:49
St Johnstone teknik direktöründen Kerem Aktürkoğlu'na övgüler! Galatasaray maçı sonrası...

St. Johnstone Teknik Direktörü Callum Davidson, Galatasaray maçının ardından sonuçtan mutlu olduğunu belirterek, "İskoçya'da turu geçmek için tüm gücümüzü ortaya koyacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştığı İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından yapılan basın toplantısında konuşan St. Johnstone Teknik Direktörü Callum Davidson, "7 numaraları çok iyiydi. Galatasaray çok iyi oyunculara sahip. Çok alan vermemeye çalıştık. İlk 10 dakika şanslıydık, gol bulabileceği pozisyonları vardı. Oyunun ortalarına doğru dengeye getirdik. Bugünkü sonuçtan mutluyum. Bu sadece ilk maç. Sadece beraberlik aldık. İskoçya'da turu geçmek için tüm gücümüzü ortaya koyacağız" diye konuştu.

Mücadelede direkt kırmızı kart gören kaleci Fernando Muslera'nın ikinci maçta olmamasının avantajlı olmayacağını, Galatasaray'da yerine giren herkesin kaliteli futbolcular olduğunu söyledi.

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