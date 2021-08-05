Son dakika spor haberi: Galatasaray-St. Johnstone maçının ardından Fatih Terim'den açıklamalar!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile karşılaşan Galatasaray 10 kişi tamamladığı mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılırken tur şansını İskoçya'ya bıraktı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim "Galatasaray orada kazanacaktır" ifadelerini kullandı.Terim "Daha oyunun başında öne geçebilirdik. Bu tip takımlara karşı golü erken bulmanız çok önemli ama maalesef bir pastan da, beş pastan da golü atamadık. Direkten de döndü, boş kaleye de atamadık. Atamadık. Bu tip hadiseleri geçen seneden beri yaşıyoruz. 1-0 geriye düştük, bir de 10 kişi kaldık. Herhalde bir takımın başına gelebilecek en kötü şey. Takımımız iyi reaksiyon verdi, 1-1'i bulduk, bir daha gol kaçırdık." dedi.

Orada kazanmamız gerekiyor diyen tecrübeli hoca "Galatasaray orada kazanacaktır, kazanmalıdır. İlk defa yaptığımız bir iş değil. Ben şansa pek inandığımı düşünmüyorum. Şansı bulmuşsunuz, iki pastan atamıyorsanız... Doğru dürüst pozisyon alır ve vuruş tekniğinizi ona göre ayarlarsanız, bunun kaçması çok zor."

"Rakibin temaslı futbol oynadığını söylemiştim. Bu tip takımların direncini kırmak için erken golün bir çözüm olduğu da gerçek. Maalesef çok yakından atamadığımız pozisyonlar oldu. Erken gol, bizim için bu maçlarda vazgeçilmez bir unsur olmalı."

"Biz atamadıkça, dakikalar ilerledikçe onların direnci fazlalaşıyor. Neredeyse Muslera'ya top gelmedi. İlk yarı oyunun iki tarafını da çok iyi oynadık ama dediğim gibi bu tip maçların önemi goldür."

"2 metreden atacaksın, 5 metreden atacaksın bu golleri... Elendiğin zaman 'Kusura bakma, şanssızdık' benim çok sıcak baktığım bir şey değil. 10 kişi kaldık, 1-0 geriye düştük. Bence kalan 10 kişi iyi reaksiyon verdi."

"1-1 gideceğiz, 11 kişi kalmanın önemli, golü bulmanın önemi çok fazla. Galatasaray orada da yenecek güçtedir; herhangi bir averaj, deplasman golü sıkıntısı da olmadığına göre..."

"Yeteneğe nasıl önlem alamazsanız, bireysel hataya da öyle çare bulamazsınız. En aza indirmeye çalışacağız. Olmaması için uğraşacağız. Bu sık sık tekrar ederse yapacak tek şey var, oyunu değiştirmekten ziyade oyuncu değiştirmek."

"Muslera en önemli oyuncularımızdan biri. Olacak bu hatalar. Ne kadar iyi oyunlar oynadığını hepimiz biliyoruz. Zaman zaman o işler olacak. Kolay değil. Tatil yapmadan buraya geldi. Özveriyle oynadı. Bazen böyle şeyler olur. Kaleci transferi düşünmüyorum."

"Mohamed, bizim çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Müthiş bir giriş yaptı, ben de o girişini özlemle anıyorum."

"Daha çok çalışmasını, daha aktif olmasını sağlayacağız. İyi bir oyuncu. Daha çok konsantre olmalı, daha çok aramalı, daha çok oyunda bize katkıda bulunmalı. Sadece kenardan gelen ortalarla değil, bizim set oyunumuza muhakkak katkıda bulunmalı."

"Caner Erkin, milli takımdan oyuncum. Ancak şu anda van Aanholt, Ömer ve Emre Taşdemir olmak üzere 3 bekimiz var. Şu anda böyle bir tasarrufumuz yok."

Karşılaşmanın ardından St. Johnstone teknik direktörü Callum Davidson'da açıklamalarda bulundu. Davidson Kerem Aktürkoğlu'nun performansına işaret ederken "İstanbul'dan bu sonuçla ayrılmak bizim için oldukça iyi. İkinci maç da zor bir maç olacak, Galatasaray iyi bir takım. Bir şansımız varsa turu geçmeye çalışacağız. Galatasaray çok iyi oyunculara sahip. Özellikle 7 numaralı oyuncuları çok iyi. Oyunun başlarında zorlandık ama sonra dengeye getirdik diye düşünüyorum." dedi.