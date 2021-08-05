Fatih Terim'in korktuğu başında geldi! Galatasaray - St. Johnstone maçı öncesi söylediği o söz...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Galatasaray'da Fernando Muslera, gördüğü kırmızı kart sonrası 2. maç öncesi cezalı duruma düştü. Bununla beraber maç sonrası akıllara Fatih Terim'in söylediği o söz geldi.

"ONA DENK GELMEK İSTEMİYORUZ..."

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, St. Johnstone maçı öncesi yaptığı konuşmada, "Analiz ekibimiz çok ciddi çalıştı. Her rakibimize saygı duyuyoruz, İskoç ekipleri özellikle bu tarihlerde çok endişeli günler çıkarmıştır Türk takımlarına. Bazı sürprizler olmuştur. Ona denk gelmek istemiyoruz." demişti.