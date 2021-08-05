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Galatasaray'da Muslera tartışma konusu oldu! Önce PSV sonra Johnstone maçında...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında, İskoç temsilcisi St. Johnstone ile evinde 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'da Muslera, PSV maçında yediği goller sonrası tartışma konusu olurken, St. Johnstone maçında da kırmızı kart gördü ve taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kaldı. İşte detaylar... | Son dakika GS haberleri

Galatasaray'da Muslera tartışma konusu oldu! Önce PSV sonra Johnstone maçında...

Galatasaray’da Muslera tartışma konusu oldu! Önce PSV sonra Johnstone maçında...

Galatasaray, önce UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında PSV Eindhoven'a karşı 5-1 ve 2-1'lik mağlubiyetlerle beraber turnuvadan elenirken, UEFA Avrupa Ligi'nde de istediğini alamadı.

Galatasaray’da Muslera tartışma konusu oldu! Önce PSV sonra Johnstone maçında...

Sarı kırmızılıların Uruguaylı filebekçisi Fernando Muslera, Hollanda ekibine karşı toplamda kalesinde 7 gol görürken, St. Johnstone maçında da penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kart gördü.

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Galatasaray’da Muslera tartışma konusu oldu! Önce PSV sonra Johnstone maçında...

OKLAR MUSLERA'NIN ÜZERİNDE
Sosyal medyada taraftarlar Muslera'yı eleştirirken, St. Johnstone maçında, rakibine ceza sahası içerisinde sert bir müdahale yaptı ve St. Johnstone, kullandığı penaltı ile Galatasaray karşısında 1-0'lık üstünlüğü sağladı.

Galatasaray’da Muslera tartışma konusu oldu! Önce PSV sonra Johnstone maçında...

Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Muslera'ya tepki gösterdi.

Galatasaray’da Muslera tartışma konusu oldu! Önce PSV sonra Johnstone maçında...

İşte o tepkilerden bazıları;

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