Galatasaray’da Muslera tartışma konusu oldu! Önce PSV sonra Johnstone maçında...

OKLAR MUSLERA'NIN ÜZERİNDE

Sosyal medyada taraftarlar Muslera'yı eleştirirken, St. Johnstone maçında, rakibine ceza sahası içerisinde sert bir müdahale yaptı ve St. Johnstone, kullandığı penaltı ile Galatasaray karşısında 1-0'lık üstünlüğü sağladı.