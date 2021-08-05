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Galatasaray'da Muslera tartışma konusu oldu! Önce PSV sonra Johnstone maçında...
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında, İskoç temsilcisi St. Johnstone ile evinde 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'da Muslera, PSV maçında yediği goller sonrası tartışma konusu olurken, St. Johnstone maçında da kırmızı kart gördü ve taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kaldı. İşte detaylar... | Son dakika GS haberleri
Giriş Tarihi: 05.08.2021 23:10 , Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 23:13
Galatasaray'da Muslera tartışma konusu oldu! Önce PSV sonra Johnstone maçında...