Fatih Terim: Ghezzal'ı istedim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi ve 5-1'lik yenilgi ile transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Seçimin gecikmesi nedeniyle aksaklıklar olduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Biz sezonu açtığımızda seçim yapılmamıştı! 10 oyuncu da alsak elenebilirdik. Olabilecek ne varsa bizim aleyhimize oldu. Ben boşuna üç yıl demedim. Ben üç yıldan vazgeçmedim. Ben Galatasaray'dan bir gün sabır istemedim" ifadesini kullandı.



"TRANSFER 8 EYLÜL'E KADAR"

"Genel anlayışımız Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek. 2000 yılında olduğu gibi ciddi bir jenerasyon bırakmak istiyorum" diyen Terim şöyle devam etti: "Bizde transfer 8 Eylül'e kadar. Kalan sürede aynı düşünceyle devam edeceğiz. Tecrübeli oyuncular olacak ama esas ana tema 20-25 yaş arası yetenekli oyuncular. Çok uzun zamandır izlediğimiz oyuncuları almaya devam edeceğiz." Bugünkü maçla ilgili ise, "Her şeyi deneceğiz ama rakibimizin aldığı sonuç çok az bir şans bırakıyor bize" dedi.



"GEDSON'U BEKLİYORUZ"

Terim, isim isim görüştükleri oyuncularla ilgili konuşmak istemediğini belirtse de gazetecileri kırmadı ve soruları yanıtladı. Ghezzal'la ciddi şekilde ilgilendiklerini belirten Terim'in Morutan için de olumlu konuştu.

ALIOSKİ: 3 yıllığına 7.5 milyon deniyorsa istememem normal... Sol bek de değil...

GHEZZAL: Transferini çok istedim. Yönetim de istedi. Benim istemediğim yönündeki haberlere kimse itibar etmesin.

GEDSON: Galatasaray'da çok mutlu oldu. Biz de onu sevdik. Ama bu sene vermek istemediler. Ayın 1'ine kadar bazı şeylerin değişmesini umuyoruz. Başka takımlarla da anıldı. Galatasaray'dan başka bir takımda olacağını düşünmüyorum.

MORUTAN: Çok iyi bir futbolcu. Çok da beğeniyorum. Röportajını izledim. Bize haber de göndermiş. Makul bir fiyata olabilir. Başkanımızla görüşeceğim. Zevk verecek oyunculardan birisi...



MUSLERA: HİÇBİR SIKINTIM YOKTU

Terim'le basın toplantısına katılan Muslera, PSV karşılaşmada yediği hatalı gollerle ilgili, "Talihsiz bir maç yaşadım. Futbolcuların kariyerinde böyle şeyler olabiliyor. Böyle olsun istemezdim" dedi. Uruguaylı, "Ne fiziksel ne de mental olarak hiçbir sıkıntım yoktu" diye konuştu.