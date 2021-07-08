Schmidt: Geçen yıldan daha iyiyiz

PSV’nin hocası Roger Schmidt, Galatasaray maçı öncesi takımından memnun olduğunu söyledi. Schmidt yaptığı açıklamada, “Kadro, futbol fikirlerime iyi uyum sağlamaya başladı. Geçen sezona göre daha dengeli, daha kompakt bir kadrom var” dedi. Galatasaray ile kritik iki maç oynayacaklarını belirten başarılı çalıştırıcı, “Galatasaray çok zorlu bir rakip. Galatasaray’ı elemek için geçen sezondan daha da iyi oynamalıyız” diye konuştu.
PSV'nin hocası Roger Schmidt, Galatasaray maçı öncesi takımından memnun olduğunu söyledi. Schmidt yaptığı açıklamada, "Kadro, futbol fikirlerime iyi uyum sağlamaya başladı. Geçen sezona göre daha dengeli, daha kompakt bir kadrom var" dedi. Galatasaray ile kritik iki maç oynayacaklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Galatasaray çok zorlu bir rakip. Galatasaray'ı elemek için geçen sezondan daha da iyi oynamalıyız" diye konuştu.