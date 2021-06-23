Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray-PSV Eindhoven maçına 17 bin taraftar bekleniyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu rövanş maçında 27-28 Temmuz'da PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak olan Galatasaray, tam 1.5 yıl sonra taraftarları ile buluşacak. Sabah'ta yer alan habere göre UEFA'dan ön eleme maçlarına taraftar izni çıkmasıyla Passolig yetkilileri TFF'nin de bilgisi dahilinde PSV Eindhoven biletlerini hazırlamaya başladı.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak olan 17 bin bilete rekor talep bekleniyor. Bu maçta Burak Elmas da başkan olarak ilk kez taraftarının karşısına çıkacak. Fatih Terim de kendi adını taşıyan statta tribünlerle hasretini giderecek.