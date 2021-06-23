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Son dakika haberi: - maçına 17 bin taraftar bekleniyor!

Son dakika haberleri... Devler Ligi 2. ön eleme turunda ile eşleşen Galatasaray'ın, temsilcisi ile Başakşehir Stadı'nda oynayacağı rövanş karşılaşmasında 17 bin sarı-kırmızılı taraftarın tribünde olmasının beklendiği ifade edildi. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 08:59
Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray-PSV Eindhoven maçına 17 bin taraftar bekleniyor!

Şampiyonlar Ligi ön eleme turu rövanş maçında 27-28 Temmuz'da ile Başakşehir Stadı'nda karşılaşacak olan , tam 1.5 yıl sonra taraftarları ile buluşacak. Sabah'ta yer alan habere göre UEFA'dan ön eleme maçlarına taraftar izni çıkmasıyla Passolig yetkilileri 'nin de bilgisi dahilinde PSV Eindhoven biletlerini hazırlamaya başladı.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak olan 17 bin bilete rekor talep bekleniyor. Bu maçta da başkan olarak ilk kez taraftarının karşısına çıkacak. Fatih Terim de kendi adını taşıyan statta tribünlerle hasretini giderecek.

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