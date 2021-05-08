Galatasaray'da sürpriz Radamel Falcao gelişmesi! Güney Amerika'dan 2 kulüp peşine düştü

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao için sürpriz gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların yıldız ismi, yaz transfer sezonu öncesi dünyada bir çok kulübün listesine girdi.

Kısa süre önce İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun kendisini istediği bilinen Falcao'ya 2 kulüp daha talip oldu.

BREZİLYA'DAN İSTİYORLAR

Semana.com'da yer laan hbaere göre Flamengo ve Palmeiras, Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor. Her iki kulüp de Falcao için kıyasıya bir rekabete girmeye hazır.

Radamel Falcao bu sezon toplamda 17 maça çıkarken 8 gol 2 asist üretti.



