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'da sürpriz gelişmesi! Güney Amerika'dan 2 kulüp peşine düştü

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların Kolombiyalı yıldızı için ligin bitimine kısa süre kala transfer iddiaları ortaya çıkmaya başladı. Kısa süre önce Celta Vigo'nun ilgisinin olduğu iddia edilen Kolombiyalı yıldıza bu kez 2 Brezilya ekibi talip oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 19:01
Galatasaray'da sürpriz Radamel Falcao gelişmesi! Güney Amerika'dan 2 kulüp peşine düştü

'ın Kolombiyalı golcüsü için sürpriz gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların yıldız ismi, yaz transfer sezonu öncesi dünyada bir çok kulübün listesine girdi.

Kısa süre önce İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun kendisini istediği bilinen Falcao'ya 2 kulüp daha talip oldu.

BREZİLYA'DAN İSTİYORLAR
Semana.com'da yer laan hbaere göre Flamengo ve Palmeiras, Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor. Her iki kulüp de Falcao için kıyasıya bir rekabete girmeye hazır.

Radamel Falcao bu sezon toplamda 17 maça çıkarken 8 gol 2 asist üretti.

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