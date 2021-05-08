Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Felipe Melo'dan flaş gönderme! "Beşiktaş'ı..."

Son dakika spor haberi: - derbisi öncesi 'dan flaş gönderme! "Beşiktaş'ı..."

Son dakika spor haberi: 'in 40. haftasında , sahasında 'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı kırmızlıların eski yıldızı , derbi öncesinde Galatasaray resmi sosyal medya hesabının sorularını yanıtladı. Melo, siyah beyazlılar ile ilgili flaş cevaplar verdi. İşte o sözler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 16:19 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 16:20
Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Felipe Melo'dan flaş gönderme! "Beşiktaş'ı..."

'in 40. haftasında dev derbide , sahasında 'ı konuk edecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Felipe Melo'dan flaş gönderme! "Beşiktaş'ı..."

Şampiyonluk yolunda oldukça kritik olan karşılaşma öncesinde hem hem de formaları giyen eski futbolculardan da paylaşımlar peş peşe geliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Felipe Melo'dan flaş gönderme! "Beşiktaş'ı..."

Sarı kırmızılıların eski yıldızı , hala telefonunda duran videoda taraftarların kendilerini derbi maça uğurladıkları görüntüleri unutamadığını ifade ederken derbi maçı için 'a şans diledi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Felipe Melo'dan flaş gönderme! "Beşiktaş'ı..."

'da oynarken 'a attığı gollerle dikkat çeken Melo'dan derbi öncesi mesaj geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Felipe Melo'dan flaş gönderme! "Beşiktaş'ı..."

FELİPE MELO'DAN BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME! 'İYİ TANIRIM...'

''ı iyi tanırım... Kazanmamız lazım. Beşiktaş'ı takibi bırakmamak için önemli bir maç. Oyuncuların yürekli olması lazım, çok savaşmaları lazım. Bu şart!'

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Felipe Melo'dan flaş gönderme! "Beşiktaş'ı..."

'HALA TELEFONUMDA DURAN VİDEO...'

Hala telefonumda duran bir video var. Florya'nın taraftarlarla dolu olduğu, şarkılar söyledikleri tezahüratlar yaptıkları. OOO Cim Bom Bom! Bu kendimi güçlü hissetmemi sağlardı.

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