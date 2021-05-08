Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Felipe Melo'dan flaş gönderme! "Beşiktaş'ı..."

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında dev derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında dev derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Şampiyonluk yolunda oldukça kritik olan karşılaşma öncesinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş formaları giyen eski futbolculardan da paylaşımlar peş peşe geliyor.
Sarı kırmızılıların eski yıldızı Felipe Melo, hala telefonunda duran videoda taraftarların kendilerini derbi maça uğurladıkları görüntüleri unutamadığını ifade ederken derbi maçı için Galatasaray'a şans diledi.
Galatasaray'da oynarken Beşiktaş'a attığı gollerle dikkat çeken Melo'dan derbi öncesi mesaj geldi.
FELİPE MELO'DAN BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME! 'İYİ TANIRIM...'
'Beşiktaş'ı iyi tanırım... Kazanmamız lazım. Beşiktaş'ı takibi bırakmamak için önemli bir maç. Oyuncuların yürekli olması lazım, çok savaşmaları lazım. Bu şart!'
'HALA TELEFONUMDA DURAN VİDEO...'
Hala telefonumda duran bir video var. Florya'nın taraftarlarla dolu olduğu, şarkılar söyledikleri tezahüratlar yaptıkları. OOO Cim Bom Bom! Bu kendimi güçlü hissetmemi sağlardı.