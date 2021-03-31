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Taktik değişti

Çift forvetli sistemden vazgeçen ve 3'lü orta saha kurgusuna dönecek olan 'da taktik değişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 22:35 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Taktik değişti

Çift forvetli sistemden vazgeçen ve 3'lü orta saha kurgusuna dönecek olan 'da teknik kadronun ilk planı 'yi kanatlarda oynatmaktı. Ancak 'tan gelen haber sonrasında Feghouli'nin yeni görev yeri 8 numara oldu.

'in 'yı 5-0 yendiği milli maçta 1 gole imzasını koyan yıldız oyuncu, zorlu deplasmanında sarı-kırmızılı takımın orta sahadaki beyni olacak. Sofiane Feghouli'nin ilk 11'de olmadığı son 4 maçta sarıkırmızılı takım 8 puan kaybetti.

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'nın sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında orta sahada hamle şansı azalan Galatasaray teknik heyeti, ve 'nun yokluğunda bölgesine çekecek. ise ön libero olarak görev yapacak.

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