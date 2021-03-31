Taktik değişti

Çift forvetli sistemden vazgeçen ve 3'lü orta saha kurgusuna dönecek olan Galatasaray'da teknik kadronun ilk planı Sofiane Feghouli'yi kanatlarda oynatmaktı. Ancak Emre Kılınç'tan gelen haber sonrasında Feghouli'nin yeni görev yeri 8 numara oldu.

Cezayir'in Botsvana'yı 5-0 yendiği milli maçta 1 gole imzasını koyan yıldız oyuncu, zorlu Hatayspor deplasmanında sarı-kırmızılı takımın orta sahadaki beyni olacak. Sofiane Feghouli'nin ilk 11'de olmadığı son 4 maçta sarıkırmızılı takım 8 puan kaybetti.



TAYLAN ANTALYALI STOPERE



Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında orta sahada hamle şansı azalan Galatasaray teknik heyeti, Donk ve Marcao'nun yokluğunda Taylan'ı stoper bölgesine çekecek. Etebo ise ön libero olarak görev yapacak.