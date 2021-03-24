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Son dakika spor haberi: 'ın yıldızlarının kaderleri kendi ellerinde! Luyindama ve ...

Son dakika spor haberi... 'da geleceği belirsizliğini koruyan isimler Luyindama ve ’nun sözleşme görüşmelerini durduran yönetim, performanslarına göre adım atacak. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:02 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldızlarının kaderleri kendi ellerinde! Luyindama ve Marcao...

Geçtığımız hafta ile 3 yıllık yeni mukavele imzalayan 'da ve yönetimi, Christian Luyindama, ve gibi isimlerle sözleşme uzatmak için görüşmeler yapıyordu. karşısında alınan 4-3'lük yenilgi bu görüşmelerin durmasına sebep oldu.

Özellikle ve Luyindama'nın mağlubiyetine sebep olan hataları yönetim ve teknik heyet tarafından hoş karşılanmadı. Bu sebeple yeni sözleşme hazırlıklarını askıya alan sarı-kırmızılılar, futbolcuların kalan haftalardaki performansları için beklemeye geçti. Terim'in raporuna göre görüşmeler başlayacak.

Luyindama ve Marcao'nun konsantrasyonunun bozulduğunu düşünen yönetimi, 'in de isteğiyle sözleşme görüşmelerini durdurdu.

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