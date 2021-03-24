Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldızlarının kaderleri kendi ellerinde! Luyindama ve Marcao...

Geçtığımız hafta Fernando Muslera ile 3 yıllık yeni mukavele imzalayan Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yönetimi, Christian Luyindama, Marcao Teixeira ve Emre Akbaba gibi isimlerle sözleşme uzatmak için görüşmeler yapıyordu. Çaykur Rize karşısında alınan 4-3'lük yenilgi bu görüşmelerin durmasına sebep oldu.

Özellikle Marcao ve Luyindama'nın Rize mağlubiyetine sebep olan hataları yönetim ve teknik heyet tarafından hoş karşılanmadı. Bu sebeple yeni sözleşme hazırlıklarını askıya alan sarı-kırmızılılar, futbolcuların kalan haftalardaki performansları için beklemeye geçti. Terim'in raporuna göre görüşmeler başlayacak.

Luyindama ve Marcao'nun konsantrasyonunun bozulduğunu düşünen G.Saray yönetimi, Fatih Terim'in de isteğiyle sözleşme görüşmelerini durdurdu.