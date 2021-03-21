Son dakika spor haberi: Marcao ve Luyindama ile ilgili flaş iddia! Akılları...

Sarı-kırmızılı oyuncularla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Yaptıkları bireysel hatalarla saç baş yolduran ve sarı-kırmızılı takımın puan kayıplarına direkt etki eden Luyindama ve Marcao'nun akıllarının sözleşmelerinde olduğu öğrenildi.