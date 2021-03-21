Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Marcao ve Luyindama ile ilgili flaş iddia! Akılları...

Son dakika spor haberi: ve ile ilgili flaş iddia! Akılları...

Son dakika haberleri... 'in 31. haftasında sahasında ağırladığı 'a 4-3 mağlup olarak şok bir mağlubiyet alan Galatasaray, lider 'la puan farkını azaltamamıştı. Sarı-kırmızılı takımda iki stoper ve ise mücadelede yaptıkları iki kritik hata ile gole sebebiyet vermiş ve taraftarın büyük tepkisini çekmişti. İki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 09:19
Son dakika spor haberi: Marcao ve Luyindama ile ilgili flaş iddia! Akılları...

Spor Toto 'in 31. haftasının açılış maçında sahasında 'u konuk eden , sahadan 4-3 mağlup ayrılmıştı.

Son dakika spor haberi: Marcao ve Luyindama ile ilgili flaş iddia! Akılları...

Karadeniz temsilcisi karşısında şok bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, derbi haftasında lider 'la puan farkını azaltma şansını değerlendirememişti.

Son dakika spor haberi: Marcao ve Luyindama ile ilgili flaş iddia! Akılları...

Mücadelede 'ın iki stoperi ve 'nın bireysel hatalarından yenen iki gol ise taraftarı hayli kızdırdı.

Son dakika spor haberi: Marcao ve Luyindama ile ilgili flaş iddia! Akılları...

Sarı-kırmızılı oyuncularla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Marcao ve Luyindama ile ilgili flaş iddia! Akılları...

Yaptıkları bireysel hatalarla saç baş yolduran ve sarı-kırmızılı takımın puan kayıplarına direkt etki eden ve 'nun akıllarının sözleşmelerinde olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Marcao ve Luyindama ile ilgili flaş iddia! Akılları...

İki futbolcu da Fernando Muslera ile 3 yıllık sözleşme imzalayan yönetimden, yeni kontrat beklerken önerilen ücretlerden çok da memnun olmadıkları iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Marcao ve Luyindama ile ilgili flaş iddia! Akılları...

Bu arada ve , 'ın ligin 32. haftasında Hatayspor'la deplasmanda oynayacağı maçta cezaları nedeniyle forma giyemeyecekler.

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