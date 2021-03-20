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Son dakika GS haberleri | ve Luyindama zirvede! İşte o tablo

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında 'a 4-3 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda ve Luyindama yaptıkları hatalarla mağlubiyette başrol oynadı. İkili böylelikle Süper Lig'de en çok kritik hata yapan isimler oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 00:02
Son dakika GS haberleri | Marcao ve Luyindama zirvede! İşte o tablo

Sarı-kırmızılı takımın ilk golünde Luyindama, ikincisinde ise 'nun hataları vardı. Bu haftaya kadar Marcao 1'er kez gole ve ciddi şuta neden olan hata yapmış, üç kez de penaltıya sebebiyet vermişti. Brezilyalı stoper, maçında topu kontrol edemeyince , meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Sabah'ın haberine göre Marcao böylece ligin en fazla ciddi hata yapan futbolcunu unvanını aldı.

YEDLİN'DEN BÜYÜK ACEMİLİK

Onu dün akşama kadar 2 kez gol ile sonuçlanan hata yapan, 1 kez penaltı yaptıran, 1 de şutla sonuçlanan ciddi hataya neden olan Luyindama, ile birlikte takip etti. Öte yandan 'un yediği üçüncü golde Yedlin acemice penaltıya sebebiyet verdi.


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