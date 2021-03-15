Rakamların dili

KAYSERI'ye gol izni vermeyen Galatasaray ligin en az gol (23) yiyen takımı konumunda... 29 haftanın 14'ünde kalesini gole kapattı.



KAYSERISPOR'a rakip olduğu son 8 Süper Lig maçının 7'sini kazanan Galatasaray, bu galibiyetlerin tamamında en az üçer gol attı. Toplam 23 gole ulaştı.



BU sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım.



İLK 45 dakikalarda 28 gol buldu. Bu gollerin 14'ünü son 15 dakikalarda kaydetti. Bu sezon İstanbul takımlarını konuk ettiği 4 maçın üçünde gol yemeyen Kayseri'yi mat etti.