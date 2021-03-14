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Son dakika spor haberi: Çift forvete devam! 'da hedef şampiyonluk

Son dakika spor haberi... ile Demir Grup karşısındaki puan kayıplarının ardından 'nın gönderilişinin şokunu yaşayan , deplasmandaki Hes Kablo galibiyetiyle kriz ortamından çıkmayı başarırke Aslan, şampiyonluk hedefine kitlendi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 13:20
Son dakika spor haberi: Çift forvete devam! Galatasaray'da hedef şampiyonluk

'nın ayrılığı sonrası açıklamaları merak edilen teknik direktör , "Konu kapanmıştır, bir kaos, kriz, problem yaratmasına izin vermeyiz" sözleriyle sarı-kırmızılı camianın sadece şampiyonluk hedefine odaklandığını ortaya koydu.

GOLÜN ADI FALCAO
Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından maçıyla ilk 11'e giren ve 2 gol atan , ağlarını da boş geçmedi. Son 2 maçta 3 kez fileleri havalandıran Kolombiyalı forvet, kalan haftalarda 'ın en önemli hücum silahlarından biri olacağını ispatladı.

ÇİFT FORVETE DEVAM
Fatih Terim'in, Kayserispor karşısında bu sezon ilk kez uyguladığı sistemini devam ettireceği öğrenildi. Mostafa -Falcao ikilisinin uyumu ve çalışkan görüntüsü, Terim'i gelecek adına ümitlendirdi. Tecrübeli hocanın, hafta içindeki taktik antrenmanlarda bek oyuncularından daha fazla orta yapmalarını isteyeceği öğrenildi.

ONYEKURU MORAL BULDU
Ocak ayı transfer döneminde takıma katılan , yedek kalıp sonradan oyuna girdiği Kayserispor mücadelesinde attığı 2 golle hem moral buldu hem de 6 maçlık suskunluğunu bozdu. Bu sezon 5'inci kez ağları sarsan Nijeryalı futbolcu, bu gollerin 4'ünü deplasmanda kaydetti.

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