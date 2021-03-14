Galatasaray için flaş iddia! "Falcao ile sezon sonunda yollar ayrılacak"

Galatasaray'da büyük umutlarla kadroya katılan ancak takıma katılmasının ardından sakatlıklarla boğuşan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao son iki haftada attığı 3 golle övgü toplarken, A Spor yorumcusu Serhan Türk flaş bir iddia ortaya attı. Türk, yaptığı değerlendirmede Falcao ile sezon sonunda yolların ayrılacağını kaydederken, "Falcao'yu sezon sonuna kadar Galatasaray'da izleyeceğiz, sonrasında yollar ayrılacaktır. Falcao'nun çok büyük bir maaş yükü var, Mohamed de Galatasaray'ı sırtlamaya devam eder" dedi. İşte o sözler... (GS haberi)