El Tigre şov yaptı

Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlıktan bir döndü pir döndü... Kolombiyalı yıldız geçen hafta Mostafa Mohamed'in yokluğunda ilk 11'de yer almış ve Sivasspor maçında iki gol atmıştı. 35 yaşındaki yıldız, dün ise zorlu Kayserispor deplasmanında 44. dakikada perdeyi açtı. Sol kanattan Saracchi'nin ortasına harika bir vuruş yapan El Tigre kaleci Doğan'ı çaresiz bırakarak takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 1-0 önde kapatınca ikinci yarıda farklı bir oyun oynadı.



12 MAÇ 8 GOL

Falcao bu sezon sakatlığı nedeniyle ligde 16, kupada 3 maç olmak üzere 19 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı. İspanya'da tedavi olduktan sonra yavaş yavaş süre bulan Kolombiyalı, son 2 maça 11'de başladı ve 3 gol kaydetti. Bu sezon 12 lig müsabakasına çıkan tecrübeli golcü, 8 kez fileleri sarsmayı başardı. Falcao maç sonunda, "Kazandığımız için mutluyuz. Takıma katkı sağlamak, elimden gelenin en iyisini yapmak beni mutlu ediyor. Umarım kazanarak devam ederiz. Sonuna kadar kovalayacağız" dedi.

