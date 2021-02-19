Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan rekor fiyatla transfer edilen Erencan Yardımcı için Eyüpspor'dan flaş karar

Son dakika spor haberleri: 'dan rekor fiyatla transfer edilen için 'dan flaş karar

Son dakika spor haberleri: Ocak ayı transfer döneminde 'dan ayrılan isimlerden biri de olmuştu. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı , genç futbolcuyu 4.2 milyon TL karşılığında kadrosuna katmıştı. genç futbolcu ile ilgili flaş bir karara imza attı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 16:17
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan rekor fiyatla transfer edilen Erencan Yardımcı için Eyüpspor'dan flaş karar

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı , ara transfer döneminin bitmesine saatler kala 4,2 milyon lira karşılığında 'dan 18 yaşındaki santrfor 'yı transfer etti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan rekor fiyatla transfer edilen Erencan Yardımcı için Eyüpspor'dan flaş karar

Bu transfer sosyal medyada da gündem olmuştu. 'un 4.2 milyon liralık transfer yapması ile ilgili bir çok kullanıcı paylaşımda bulunmuştu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan rekor fiyatla transfer edilen Erencan Yardımcı için Eyüpspor'dan flaş karar

alt yapısında yetişen A takım kariyerindeki tek maçını Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'a karşı oynamış ve sadece 1 dakika sahada kalabilmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan rekor fiyatla transfer edilen Erencan Yardımcı için Eyüpspor'dan flaş karar

LİG REKORUNU KIRDI

Lig rekorunu kıran bu transfer gündemi de bir hayli meşgul etmiş ve konuşulmuştu. İstanbul ekibine imzayı atan 19 yaşındaki oyuncu transferinden itibaren geçen 4 maçlık sürenin yarısını tribünde diğer yarısını da yedek kulübesinde geçirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan rekor fiyatla transfer edilen Erencan Yardımcı için Eyüpspor'dan flaş karar

HENÜZ FORMA ŞANSI BULAMADI

Takımının şampiyonluk yolunda oynadığı zorlu mücadelelerde önemli alternatiflerinden biri haline de gelen , tribünde geçirdiği iki maçın ardından ilk kez Bodrumspor karşılaşmasında kadroya girmeyi başardı. Erencan Yardımcı, 0-0 sona eren karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan rekor fiyatla transfer edilen Erencan Yardımcı için Eyüpspor'dan flaş karar

SAKATLIĞI VE HASTALIĞI YOK

, genç oyuncunun transferinden bu yana 4 maça çıkarken bu mücadelelerde henüz süre alamadı. Erencan'ın hastalığı ve sakatlığının olmaması dikkat çekti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan rekor fiyatla transfer edilen Erencan Yardımcı için Eyüpspor'dan flaş karar

EYÜPSPOR'DAN FLAŞ KARAR

Skorer'in edindiği bilgiye göre; Misli.com 2. Lig' lideri 'da teknik heyetin kazanan kadroyu bozmamak için Erencan'a süre vermediği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan rekor fiyatla transfer edilen Erencan Yardımcı için Eyüpspor'dan flaş karar

ÖNEMLİ ALTERNATİF

'un şampiyonluk mücadelesinde önemli alternatifler arasında yer alan genç golcünün önümüzdeki maçlarda süre alması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan rekor fiyatla transfer edilen Erencan Yardımcı için Eyüpspor'dan flaş karar

UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE DE FORMA GİYDİ

geçtiğimiz sezonun başında 'ın Avusturya'daki kampında Fatih Terim tarafından kadroya dahil edilmiş ve hazırlık maçlarında forma giymişti. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Erencan Yardımcı, bugüne kadar 5 maçta UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele etti ve 1 asist yaptı. Yardımcı, geçtiğimiz sezon U19'da Galatasaray formasıyla 16 maçta 3 gol atıp 3 asist yapmıştı. (Milliyet)

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