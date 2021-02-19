Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan rekor fiyatla transfer edilen Erencan Yardımcı için Eyüpspor'dan flaş karar

LİG REKORUNU KIRDI Lig rekorunu kıran bu transfer gündemi de bir hayli meşgul etmiş ve konuşulmuştu. İstanbul ekibine imzayı atan 19 yaşındaki oyuncu transferinden itibaren geçen 4 maçlık sürenin yarısını tribünde diğer yarısını da yedek kulübesinde geçirdi.

HENÜZ FORMA ŞANSI BULAMADI Takımının şampiyonluk yolunda oynadığı zorlu mücadelelerde önemli alternatiflerinden biri haline de gelen Erencan Yardımcı, tribünde geçirdiği iki maçın ardından ilk kez Bodrumspor karşılaşmasında kadroya girmeyi başardı. Erencan Yardımcı, 0-0 sona eren karşılaşmada forma şansı bulamadı.