Galatasaray şampiyonluğa kilitlendi!

RÖVANŞ ALINACAK
Sarı-kırmızılılar, gelecek haftalarda da galibiyet serisini sürdürmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, 2-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından oyuncularını tek tek tebrik ederken, takımı iki günlük izinle ödüllendirdi. Cimbom'da yeni hedef ise Alanyaspor... Cumartesi günü oynanacak maçta kendilerini Ziraat Türkiye Kupası'dan eleyen Galatasaray, Alanyaspor'u mağlup ederek hem rövanşı ligde almak hem de güçlükle elde ettikleri liderliği sezon sonuna kadar devam ettirmeyi planlıyor.