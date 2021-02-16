Haberler Galatasaray Galatasaray şampiyonluğa kilitlendi!

şampiyonluğa kilitlendi!

’a yenilerek ligde 4. sıraya gerileyen sarı-kırmızılılar, ardından oynadığı 6 maçı kazanarak zirveyi tapuladı. Bu hafta ’u da devirerek liderliğini perçinlemeyi hedefliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:47 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50
Galatasaray şampiyonluğa kilitlendi!
, 'de üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. engelini de kayıpsız geçen sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligde en son 'a yenilen ve 4. bıraya gerileyen , sonrasında çıktığı , , , , ve Kasımpaşa maçlarını kazanmasını bildi. Bu maçlarda rakip ağları 15 kez sarsan sarıkırmızılılar, 3 maçta kalesini gole kapatırken ağlarında sadece 3 gol gördü.

RÖVANŞ ALINACAK

Sarı-kırmızılılar, gelecek haftalarda da galibiyet serisini sürdürmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, 2-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından oyuncularını tek tek tebrik ederken, takımı iki günlük izinle ödüllendirdi. Cimbom'da yeni hedef ise ... Cumartesi günü oynanacak maçta kendilerini 'dan eleyen Galatasaray, Alanyaspor'u mağlup ederek hem rövanşı ligde almak hem de güçlükle elde ettikleri liderliği sezon sonuna kadar devam ettirmeyi planlıyor.
SON DAKİKA