Abdurrahim Albayrak açıkladı! Radamel Falcao takımdan ayrılacak mı?

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer, camianın gündeminde bulunan ve merak edilen konulara dair soruları yanıtladı. İşte öne çıkanlar...

Transfer döneminde görevimizi yerine getirdik diyen Albayrak "Galatasaray için bunları yaptık. Eksiklerimiz vardı. Hocamızın istediği transferleri yapabilmek için bir ekip halinde çalıştık. Eksiklerimiz vardı. Hocamızın nokta atışı olarak istediği transferler vardı. Bunları yapmak için başta Mustafa Cengiz olmak üzere birçok arkadaşımızla uzun uzun çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların ara transferde kadrosuna kattığı genç yıldız Gedson için ise "Gedson Fernandes'in transferi Türkiye'de bir rüyaydı ve bu rüyayı da gerçekleştiren Fatih Terim'di. Fatih hocanın talebesi Rui Costa bizzat konuşarak transfere onay verdi. Yoksa almamız çok zor olurdu, olamazdı hatta. Transfer döneminde artık eski dönem yok. Bu sene bizim 33 milyon euro tribün gelir kaybımız var. Sözleşmesi biten futbolcularımız var, bunlar ile de görüşüyoruz. Emre Akbaba ile de konuşuyoruz, bir sorun olmaz onunla. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Muslera çok iyi bir Galatasaraylıdır, bizimle kalmaya devam edecek." dedi.

Takımdaki geleceği en çok merak edilen ve geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao için de açıklamalarda bulunan Albayrak "Falcao bizim için ve dünya futbolu için çok büyük bir marka. Galatasaray'a gelemez dediler, geldi. Transferi için bize gelen bir şey yok, eğer gelirse önce hocamızla konuşuruz, sonra yönetimle değerlendiririz" dedi.

Mostafa Mohammed'in transferi ile 1 ay uğraştık diyen Albayrak "Kulübüyle zaman zaman sorun yaşadık. Zamalek Kulübü'ne Mustafa Muhammed transferinde Galatasaray'ı seçtiği için çok teşekkür ediyorum. 3 gol attı, umarım 7 gol daha atar ve çocuklarına ulaşır. Çok değerli bir futbolcu, inşallah ileride Galatasaray Mustafa Muhammed'den iyi bir bonservis bedeli elde eder" ifadelerini kullandı.

"TFF İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın farklı bir saatte oynanmasını isteyeceklerini söyleyen Albayrak "Pazar günü akşam saatlerinde çok şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Önce Kasımpaşa ile görüşeceğiz, sonra TFF ile görüşeceğiz. Maçın saatinin değişmesi için konuşacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer ise yaptığı açıklamada "UEFA anlaşmamıza 2018'den beri sürdürüyoruz, anlaşmamızın son senesindeyiz. Bu anlaşmanın gereklerini yerine getirerek anlaşmamızı sonlandıracağız. Tüm sistemlere riayet ediyoruz." ifadelerini kullandı.