Haberler Galatasaray Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi kırmızı alarm! "Oynanma ihtimali çok düşük"

- maçı öncesi kırmızı alarm! "Oynanma ihtimali çok düşük"

'in 25. haftasında oynanacak olan - maçı öncesi meteorolojiden kırmızı alarm geldi. 'da beklenen yoğun kar yağışı öncesi Dairesi Müdürü Ahmet Uçar uyarılarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 13:35
Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi kırmızı alarm! "Oynanma ihtimali çok düşük"

Türkiye cuma gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklığında 20 dereceye yakın bir düşüş beklenirken Meteoroloji yetkilileri 14 Şubat'tan itibaren 'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi kırmızı alarm! "Oynanma ihtimali çok düşük"

UYARI GELDİ
Hava durumu futbolu da etkileyecek gibi gözüküyor. Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, Türkiye Futbol Federasyonu'na uyarıda bulundu.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi kırmızı alarm! "Oynanma ihtimali çok düşük"

Uçar, sosyal medya hesabından "Türkiye Futbol Federasyonu'na tavsiyem ve Marmara bölgesinde 14 Şubat Pazar günü oynanacak tüm müsabakaları yağışın olmadığı sadece soğuğun olduğu cumartesi gününe almasıdır."

Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi kırmızı alarm! "Oynanma ihtimali çok düşük"

"Maçlar pazar günü oynanamazsa ertesi günde oynanma ihtimali yok denecek kadar azdır" dedi.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi kırmızı alarm! "Oynanma ihtimali çok düşük"

'de bu hafta Karagümrük'le Fenerbahçe 13 Şubat Cumartesi günü Olimpiyat Stadı'nda, 'la ise 14 Şubat'ta Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi kırmızı alarm! "Oynanma ihtimali çok düşük"

BİR HAFTA SÜRECEK
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, cuma günü gelecek soğuk hava dalgasının bir hafta etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi kırmızı alarm! "Oynanma ihtimali çok düşük"

Tek şöyle konuştu: "Cuma akşam saatlerinde kar yağışı olma ihtimali yüksek. Sıcaklık önümüzdeki hafta pazartesi gününe dek eksi 5'lere kadar düşecek. Cumayı cumartesiye bağlan gece hava sıcaklıkları eksi 2'ye kadar düşecek."

Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi kırmızı alarm! "Oynanma ihtimali çok düşük"

"Cumartesi biraz zayıf olmakla birlikte pazardan itibaren bir kar geçişi bekliyoruz."

Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi kırmızı alarm! "Oynanma ihtimali çok düşük"

"Öncelikle kuzey kesimler, Marmara, Karadeniz gibi bölgeler, daha sonra da pazar ve pazartesinden itibaren Türkiye'nin orta ve doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürecek." (Ajansspor)

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