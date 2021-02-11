Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi kırmızı alarm! "Oynanma ihtimali çok düşük"

Türkiye cuma gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklığında 20 dereceye yakın bir düşüş beklenirken Meteoroloji yetkilileri 14 Şubat'tan itibaren İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.
UYARI GELDİ
Hava durumu futbolu da etkileyecek gibi gözüküyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, Türkiye Futbol Federasyonu'na uyarıda bulundu.
Uçar, sosyal medya hesabından "Türkiye Futbol Federasyonu'na tavsiyem İstanbul ve Marmara bölgesinde 14 Şubat Pazar günü oynanacak tüm müsabakaları yağışın olmadığı sadece soğuğun olduğu cumartesi gününe almasıdır."