Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi kırmızı alarm! "Oynanma ihtimali çok düşük"

Tek şöyle konuştu: "Cuma akşam saatlerinde kar yağışı olma ihtimali yüksek. Sıcaklık önümüzdeki hafta pazartesi gününe dek eksi 5'lere kadar düşecek. Cumayı cumartesiye bağlan gece hava sıcaklıkları eksi 2'ye kadar düşecek."

"Cumartesi biraz zayıf olmakla birlikte pazardan itibaren bir kar geçişi bekliyoruz."

"Öncelikle kuzey kesimler, Marmara, Karadeniz gibi bölgeler, daha sonra da pazar ve pazartesinden itibaren Türkiye'nin orta ve doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürecek." (Ajansspor)