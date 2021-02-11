Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Oytun Özer basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve yönetim kurulu üyesi Oytun Özer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Falcao için henüz bize gelen resmi bir teklif yok. Falcao bizim için hala çok değerli bir futbolcu" ifadelerini kullanırken, Özer de, "Limitler dahilinde hareket ediyoruz, diğer kulüplerin de buna uyduğuna inanmak istiyoruz" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)