Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes Portekiz'de gündem oldu! "28 dakika yetti"

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında ağırladığı Alanyaspor'a 3-2 yenilerek organizasyona veda etti. Sarı-kırmızılı takımda, performansıyla dikkat çeken isimler ise son haftaların formda oyuncusu Mostafa Mohamed ile bir diğer yeni transfer Gedson Fernandes oldu.
Ara transferin son günü İngiltere'den geldiği için corona virüsü tedbirleri kapsamında karantina süreci geçiren Fernandes, ilk maçına Alanyaspor karşısında çıktı.
Oyuna sonradan dahil olan Portekizli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı taraftarları attığı golle sevindirmeyi başardı ancak Galatasaray'ın elenmesine engel olamadı.