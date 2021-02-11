Haberler Galatasaray Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes Portekiz'de gündem oldu! "28 dakika yetti"

Son dakika haberi: 'ın yeni transferi 'de gündem oldu! "28 dakika yetti"

Son dakika haberleri... 'nda Galatasaray, sahasında konuk ettiği 'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan yeni transfer , attığı golle sarı-kırmızılı takımın elenmesine engel olamasa da performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Gedson Fernandes, ilk maçındaki başarılı grafiği ile ülkesinde de gündem oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 11:20
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes Portekiz'de gündem oldu! "28 dakika yetti"

, çeyrek finalinde sahasında ağırladığı Alanyaspor'a 3-2 yenilerek organizasyona veda etti. Sarı-kırmızılı takımda, performansıyla dikkat çeken isimler ise son haftaların formda oyuncusu Mostafa Mohamed ile bir diğer yeni transfer oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes Portekiz'de gündem oldu! "28 dakika yetti"

Ara transferin son günü İngiltere'den geldiği için corona virüsü tedbirleri kapsamında karantina süreci geçiren Fernandes, ilk maçına Alanyaspor karşısında çıktı.

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes Portekiz'de gündem oldu! "28 dakika yetti"

Oyuna sonradan dahil olan Portekizli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı taraftarları attığı golle sevindirmeyi başardı ancak 'ın elenmesine engel olamadı.

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes Portekiz'de gündem oldu! "28 dakika yetti"

Otoriteler tarafından performansı beğenilen Fernandes, ülkesi 'de de gündem oldu. İşte atılan o başlıklar...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes Portekiz'de gündem oldu! "28 dakika yetti"

A BOLA

Gedson, 'la ilk maçında gol attı

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes Portekiz'de gündem oldu! "28 dakika yetti"

RECORD

Gedson'un, 'la ilk maçında 28 dakika yetti

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