Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes Portekiz'de gündem oldu! "28 dakika yetti"

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında ağırladığı Alanyaspor'a 3-2 yenilerek organizasyona veda etti. Sarı-kırmızılı takımda, performansıyla dikkat çeken isimler ise son haftaların formda oyuncusu Mostafa Mohamed ile bir diğer yeni transfer Gedson Fernandes oldu.