Galatasaray Mostafa Mohamed'i resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü, Mostafa Mohamed'i kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, Mostafa Mohamed'i 1,5 yıllığına kiralamak için oyuncunun kulübü Zamalek'e 2 milyon Dolar kiralama ücreti ödeyecek.



Galatasaray ayrıca 1 Temmuz 2022'ye kadar Zamalek Kulübü'ne 4 milyon Dolar ödemesi halinde oyuncuyu satın alabilecek. Sarı kırmızılı kulüp, Mısırlı oyuncuya bu sezon için 400 bin Dolar, gelecek sezon için ise 725 bin Dolar sabit transfer ücreti ödeyecek.

FORMA NUMARASI: 31

Mostafa Mohamed, sarı kırmızılılarda 31 numaralı formayı terletecek.







LİSANSI ÇIKTI

Sarı kırmızılılar, yeni transferi Mostafa Mohamed'in lisansını çıkarttı.

BÖYLE DUYURULDU