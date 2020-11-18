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Virüs belası

, ülke gönderdiği oyuncuların şokunu atamadan Florya’dan da kötü haber geldi. Takımda corona virüslü futbolcu sayısı 5’e çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:29 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Virüs belası

Aslan tam anlamıyla virüs belasıyla uğraşıyor... Sarı-kırmızılılar ülke gönderdiği iki oyuncusunun corona virüsü olmasının şokunu yaşamıştı. Norveç Milli Takımı forması giyen Omar Elabdellaoui ile 'ya giden 'in corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı. İki oyuncuya karantina prosedürleri uygulanırken Cimbom üç kötü haberi de Florya'dan aldı. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada 3 futbolcunun daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

İLK 11'DEN 6 OYUNCU

Sarı-kırmızılı kulüp, corona virüsüne yakalanan yeni 3 oyuncusunu açıklamadı. Ancak bu isimlerin ilk 11 oyuncusu olduğu öğrenildi. Bu oyunculardan birinin olduğu kesin. Tecrübeli futbolcu, İnstagram hesabından virüse yakalandığını duyurdu. Diğer iki ismin de son maçlarda kritik görevler yapan isimler olduğu kaydedildi. , Demokdatik Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan Christian Luyindama da bir süre yok. Bu futbolcular ve maçlarını kaçıracak.

ARDA TURAN: HASTANEDEYİM

Galatasaray kaptanı Arda Turan, corona virüsüne yakalandığını İnstagram hesabından duyurdu. 33 yaşındaki futbolcu "COVİD- 19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa sürede görüşmek üzere..." yazdı. Taraftarlar, kaptana 'Geçmiş olsun' mesajları yayınladı.

BABEL KARANTİNADA

Hollanda Milli Takımı'nda Ryan Babel'in corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Tecrübeli yıldız, ülkesinin Polonya ile oynayacağı karşılaşma kadrosunda yer alamadı. Babel, 14 günlük karantina süresini Hollanda'da tamamlayacak, testi negatife dönünce 'a uçacak.

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