Virüs belası

Aslan tam anlamıyla virüs belasıyla uğraşıyor... Sarı-kırmızılılar ülke milli takımlarına gönderdiği iki oyuncusunun corona virüsü olmasının şokunu yaşamıştı. Norveç Milli Takımı forması giyen Omar Elabdellaoui ile Hollanda'ya giden Ryan Babel'in corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı. İki oyuncuya karantina prosedürleri uygulanırken Cimbom üç kötü haberi de Florya'dan aldı. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada 3 futbolcunun daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

İLK 11'DEN 6 OYUNCU

Sarı-kırmızılı kulüp, corona virüsüne yakalanan yeni 3 oyuncusunu açıklamadı. Ancak bu isimlerin ilk 11 oyuncusu olduğu öğrenildi. Bu oyunculardan birinin Arda Turan olduğu kesin. Tecrübeli futbolcu, İnstagram hesabından virüse yakalandığını duyurdu. Diğer iki ismin de son maçlarda kritik görevler yapan isimler olduğu kaydedildi. Galatasaray, Demokdatik Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan Christian Luyindama da bir süre yok. Bu futbolcular Kayseri ve Rize maçlarını kaçıracak.

ARDA TURAN: HASTANEDEYİM

Galatasaray kaptanı Arda Turan, corona virüsüne yakalandığını İnstagram hesabından duyurdu. 33 yaşındaki futbolcu "COVİD- 19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa sürede görüşmek üzere..." yazdı. Taraftarlar, kaptana 'Geçmiş olsun' mesajları yayınladı.

BABEL KARANTİNADA

Hollanda Milli Takımı'nda Ryan Babel'in corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Tecrübeli yıldız, ülkesinin Polonya ile oynayacağı karşılaşma kadrosunda yer alamadı. Babel, 14 günlük karantina süresini Hollanda'da tamamlayacak, testi negatife dönünce İstanbul'a uçacak.