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Tarihi galibiyet! deplasmanında ilk kez kazandı

Aytemiz , Stadyumu'nda ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan ekibi, rakibini deplasmanda ilk kez mağlup etmiş oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:10
Tarihi galibiyet! Alanyaspor Galatasaray deplasmanında ilk kez kazandı

'in 5. haftasında Stadyumu'nda ile karşılaşan sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. ekibine galibiyeti getiren golleri Khouma Babacar ve Davidson kaydetti. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadelede bir ilk yaşandı.

ALANYASPOR DEPLASMANDA İLK KEZ KAZANDI!
Aytemiz Alanyaspor, 90+5. dakikada attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak Galatasaray deplasmanında ilk kez kazandı.

Sarı-kırmızılılar rakibine karşı evinde ilk kez yenildi. Bugüne kadar 4'ü Süper Lig, 1'i de maçı olmak üzere toplam 5 müsabakada kazanan Galatasaray olmuştu. Turuncu-yeşilliler, rakibine karşı oynadığı 6. deplasman maçında ilk galibiyetini elde etti.



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