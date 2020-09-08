Galatasaray yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala yeni transferlerinin lisans sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılılarda son olarak Olympiakos'tan transfer edilen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarıldı.

Cimbom, dün de Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmıştı.