Galatasaray yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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Haberler Galatasaray G.Saray'da bir transferin daha lisansı çıktı!

yeni transferi 'nin lisansını çıkardı

Galatasaray yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı

'da 'tan edilen 'nin lisansı çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, dün de , Kılınç, ve 'ın lisansını çıkarmıştı.

, 'in başlamasına kısa süre kala yeni transferlerinin lisans sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılılarda son olarak 'tan edilen Norveçli sağ bek 'nin lisansı çıkarıldı.

Cimbom, dün de , Kılınç, ve 'ın lisansını çıkarmıştı.

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 10:55
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