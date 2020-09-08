Galatasaray yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı
Galatasaray'da Olympiakos'tan transfer edilen Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, dün de Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmıştı.
Galatasaray, Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala yeni transferlerinin lisans sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak Olympiakos'tan transfer edilen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarıldı.
Cimbom, dün de Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmıştı.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 10:55
- Galatasaray yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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