Galatasaray'da flaş lisans gelişmesi! Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan...

Galatasaray'da 35 milyon TL'lik vergi borcu nedeniyle yeni transferlere lisans çıkartılamıyordu. TFF'nin lisans için vergi borcu olmaması şartı üzerine rahat bir nefes alan sarı-kırmızılılar 4 yeni transferi Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarttı.

OMAR VE KEREM LİSTEDE YOK

Türkiye Futbol Federasyou tarafından açıklanan lisans listesinde Omar Elabdellaoui ve Kerem Aktürkoğlu'nun yer almaması ise dikkat çekti.