Galatasaray'da flaş lisans gelişmesi! Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray'da flaş lisans gelişmesi! 4 yeni transfer...

'da flaş gelişmesi! , , ve ...

Galatasaray'da flaş lisans gelişmesi! Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan...

'da vergi borcu nedeniyle problemi yaşanılan 4 yeni transfer , , ve 'a lisans çıkartıldı.

'da 35 milyon TL'lik vergi borcu nedeniyle yeni transferlere çıkartılamıyordu. TFF'nin lisans için vergi borcu olmaması şartı üzerine rahat bir nefes alan sarı-kırmızılılar 4 yeni transferi , , ve 'a lisans çıkarttı.

OMAR VE KEREM LİSTEDE YOK

Türkiye Futbol Federasyou tarafından açıklanan lisans listesinde Omar Elabdellaoui ve Kerem Aktürkoğlu'nun yer almaması ise dikkat çekti.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 12:48
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