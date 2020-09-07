Galatasaray'da flaş lisans gelişmesi! Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan...
Galatasaray'da vergi borcu nedeniyle lisans problemi yaşanılan 4 yeni transfer Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkartıldı.
Galatasaray'da 35 milyon TL'lik vergi borcu nedeniyle yeni transferlere lisans çıkartılamıyordu. TFF'nin lisans için vergi borcu olmaması şartı üzerine rahat bir nefes alan sarı-kırmızılılar 4 yeni transferi Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarttı.
OMAR VE KEREM LİSTEDE YOK
Türkiye Futbol Federasyou tarafından açıklanan lisans listesinde Omar Elabdellaoui ve Kerem Aktürkoğlu'nun yer almaması ise dikkat çekti.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 12:48
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da flaş lisans gelişmesi! Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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