Süper Lig'in en verimli hücum hattı Trabzonspor'da!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun geride kalan bölümünde hücum performanslarıyla öne çıkan Trabzonspor, Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi'den oluşan hücum hattıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı geride bıraktı. Bordo-mavililer, daha düşük maliyetle kurulan hücum hattından en yüksek verimi alan takımlar arasında yer aldı.

Ligde ilk yarıyı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 35 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, rakiplerine oranla daha ekonomik bir hücum organizasyonuyla dikkat çekti. Bordo-mavili ekip, bu performansıyla ligin en üretken takımlarından biri olmayı başardı.

GOLLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÜÇ İSİMDEN

Trabzonspor'da Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi'den oluşan hücum üçlüsü, ligde şu ana kadar toplam 26 gol kaydetti. Bordo-mavililerin attığı 33 golün yüzde 78,8'i bu üçlüden gelirken, söz konusu oran dört büyükler arasında en yüksek seviye oldu.

İSTANBUL'UN ÜÇ BÜYÜĞÜNE NET ÜSTÜNLÜK

Trabzonspor'un hücum performansı, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan karşılaştırmalarda daha net ortaya çıktı. Galatasaray'da Icardi, Osimhen ve Sane üçlüsünün toplam piyasa değeri 104 milyon Euro olurken, Fenerbahçe'de Talisca, Asensio ve En-Nesyri'den oluşan hücum hattının değeri 45 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Beşiktaş'ta ise Abraham, Rafa Silva ve Toure üçlüsünün toplam piyasa değeri 34 milyon Euro olarak hesaplandı.

Buna karşın Trabzonspor'un hücum üçlüsünün toplam piyasa değeri yalnızca 21 milyon Euro'da kaldı. Bordo-mavililer, düşük maliyetine rağmen hem gol sayısı hem de takım içi katkı oranında rakiplerinin önüne geçti.

SKOR YÜKÜNÜ ÜÇ İSİM SIRTLADI

Trabzonspor'da Paul Onuachu 11 golle takımın en golcü ismi olurken, Felipe Augusto 8, Ernest Muçi ise 7 golle skora katkı sağladı. Hücum yükünün büyük ölçüde bu üç oyuncu üzerinde toplanması, bordo-mavililerin skor üretiminde istikrarlı bir yapı yakalamasını sağladı.

RAKİPLERİN HÜCUM KATKI ORANLARI

Fenerbahçe'de Talisca 9, Marco Asensio 8 ve En-Nesyri 7 golle toplam 24 gole ulaştı. Sarı-lacivertlilerde bu üçlünün takımın 39 golü içindeki payı yüzde 61,5 olarak gerçekleşti.

Galatasaray'da Mauro Icardi 9, Osimhen 6 ve Sane 6 golle toplam 21 gole imza atarken, sarı-kırmızılıların 38 golünün yüzde 55,3'ü hücum üçlüsünden geldi. Yüksek maliyete rağmen katkı oranı Trabzonspor'un gerisinde kaldı.

Beşiktaş'ta ise Tammy Abraham 7, Rafa Silva 5 ve El Bilal Toure 4 golle toplam 16 gole ulaştı. Siyah-beyazlılarda hücum üçlüsünün, takımın 30 gollük skor üretimindeki payı yüzde 53,3 oldu.