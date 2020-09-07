Galatasaray'da flaş ayrılık! Adem Büyük Yeni Malatyaspor'a dönüyor
Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray'da forma giyen 33 yaşındaki eski forveti Adem Büyük'e imza attırmaya hazırlanıyor.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Ligde geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemeyen sarı-siyahlılar, taraftarını memnun edecek isimlerle anlaşmaya devam ediyor.
Son olarak Sparta Prag'dan forvet Benjamin Tetteh'e imza attıran Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük'ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Adem'in eski takımı Yeni Malatyaspor'a gelmek için her konuda anlaştığı ifade ediliyor.
Geçen sezon Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren ve 12 gole imza atan Adem'in kadroya katmak için yoğun çaba harcayan Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in takım kaptanlığı içinde Adem Büyük'ü düşündüğü öğrenildi.
Malatya ekibinde bu transferlerin durumunun 1 ya da 2 gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.
- 07.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da flaş ayrılık! Adem Büyük Yeni Malatyaspor'a dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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