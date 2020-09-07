Galatasaray'da flaş ayrılık! Adem Büyük Yeni Malatyaspor'a dönüyor

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Ligde geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemeyen sarı-siyahlılar, taraftarını memnun edecek isimlerle anlaşmaya devam ediyor.

Son olarak Sparta Prag'dan forvet Benjamin Tetteh'e imza attıran Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük'ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Adem'in eski takımı Yeni Malatyaspor'a gelmek için her konuda anlaştığı ifade ediliyor.

Geçen sezon Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren ve 12 gole imza atan Adem'in kadroya katmak için yoğun çaba harcayan Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in takım kaptanlığı içinde Adem Büyük'ü düşündüğü öğrenildi.

Malatya ekibinde bu transferlerin durumunun 1 ya da 2 gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.