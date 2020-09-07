Luyindama'dan garsona 2 lira bahşiş! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Luyindama'dan şaşırtan hareket! Garsona bıraktığı bahşiş...

'dan garsona 2 lira bahşiş!

Luyindama'dan garsona 2 lira bahşiş!

'ın başarılı stoperi , yemek yediği bir restoranda garsona verdiği bahşişle şaşırttı. Mekan çıkışı garsonla fotoğraf çektiren 26 yaşındaki futbolcunun, çalışana yalnızca rupisi yani 2 bahşiş bıraktığı ortaya çıktı.

'ın stoperi , yemek yediği bir restoranda garsona bıraktığı bahşişle gündem oldu. 26 yaşındaki futbolcunun mekan çıkışı garsonla çektiği fotoğrafa yer verilirken, çalışana yalnızca rupisi yani 2 bıraktığı ortaya çıktı.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 09:31
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