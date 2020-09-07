Luyindama'dan garsona 2 lira bahşiş!

Galatasaray'ın stoperi Luyindama, yemek yediği bir restoranda garsona bıraktığı bahşişle gündem oldu. 26 yaşındaki futbolcunun mekan çıkışı garsonla çektiği fotoğrafa yer verilirken, çalışana yalnızca 20 Hint rupisi yani 2 Türk Lirası bıraktığı ortaya çıktı.