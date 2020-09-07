Luyindama'dan garsona 2 lira bahşiş!
Galatasaray'ın başarılı stoperi Luyindama, yemek yediği bir restoranda garsona verdiği bahşişle şaşırttı. Mekan çıkışı garsonla fotoğraf çektiren 26 yaşındaki futbolcunun, çalışana yalnızca 20 Hint rupisi yani 2 Türk Lirası bahşiş bıraktığı ortaya çıktı.
Galatasaray'ın stoperi Luyindama, yemek yediği bir restoranda garsona bıraktığı bahşişle gündem oldu. 26 yaşındaki futbolcunun mekan çıkışı garsonla çektiği fotoğrafa yer verilirken, çalışana yalnızca 20 Hint rupisi yani 2 Türk Lirası bıraktığı ortaya çıktı.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 09:31
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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