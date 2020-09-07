Galatasaray'ın orta saha transferi Mbaye Diagne'den!
Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler orta sahaya yapılacak takviyeye çevrildi. Transfer yapmak için elinden futbolcu çıkarmak zorunda olan yönetimin, Diagne'nin satışına sıcak baktığı ve teklif beklediği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Orta sahaya transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, bu transfer karşılığında Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde elinden çıkarması gereken futbolcu olarak Mbaye Diagne'yi belirledi.
Kadrosuna takviye yapmak için oyuncu satmak zorunda olan ve Maicon ile Mustafa Kapı'dan gelen 1.6 milyon euro ile artıya geçen sarı-kırmızılılarda Diagne de satışa çıkarıldı.
Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Babel ve Belhanda'yı satamayan ve bu nedenle orta alana yapılacak takviye için elinden futbolcu çıkarmak zorunda olan Cimbom'da Senegalli forvete iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirme kararı alındı.
MENAJERLER TEKLİF GETİRDİ
Teknik Direktör Fatih Terim'in bu sezon Falcao'ya alternatif olarak düşündüğü Diagne için menajerler aracılığıyla gelen bazı teklifler ile politikanın değiştiği belirtildi. Orta saha için 5-6 milyon euroluk bir kaynak bulmak zorunda olan yönetimin Diagne'yi satarak çözüm üretme çabasına girdiği bildirildi.
FORVET TRANSFERİ DE MASADA
Böyle bir satış durumunda Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bir forvet takviyesinin de gerçekleşeceği belirtildi. Galatasaray geçen sezon Diagne'yi çok satmak istemiş ama bir türlü teklif alamamıştı. Sonunda da Diagne Club Brugge'e kiralanmıştı. Bu sezon ise tam tersi oldu ve kalmasına karar verilen Diagne için menajerler bazı teklifler getirdiler.
- 07.09.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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