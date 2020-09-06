Son dakika transfer haberi: Inter'den Galatasaray'a Nainggolan yanıtı!
Eski futbolcusu Badou Ndiaye'nin transferini resmi siteden yalanlayan Galatasaray'ın orta sahadaki hedefi ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın dünyaca ünlü yıldız Radja Nainggolan için kulübü Inter'e kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. İşte Inter'in transfer cevabı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray transferde atağa kalktı. Mario Lemina ve Jean-Michael Seri'nin kiralık sözleşmelerinin sona ermesi ve takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı takımda orta saha transferi gündemin ana maddesi konumuna geldi. Uzun süredir arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü yıldız için düğmeye bastı.
HEDEFTEKİ İSİM NAINGGOLAN
Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre Galatasaray, Radja Nainggolan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Inter'e teklif götürdü. Ancak İtalyan ekibinin kiralamaya sıcak bakmadığı, direkt satış düşündüğü ve 18 milyon euroluk bir bedel belirlediği ifade edildi.
CAGLIARI YENİDEN KİRALAMAK İSTİYOR
Öte yandan haberde Cagliari Başkanı Tommaso Giulini'nin de 32 yaşındaki futbolcuyu tıpkı geçen sezon gibi kiralık olarak transfer etmek istediği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Cagliari'de 29 resmi maça çıkan Nainggolan, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
- 06.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberi: Inter'den Galatasaray'a Nainggolan yanıtı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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