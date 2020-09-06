Son dakika transfer haberi: Inter'den Galatasaray'a Nainggolan yanıtı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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haberi: Inter'den 'a Nainggolan yanıtı!

Son dakika transfer haberi: Inter'den Galatasaray'a Nainggolan yanıtı!

Eski futbolcusu Badou Ndiaye'nin transferini resmi siteden yalanlayan 'ın orta sahadaki hedefi ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın dünyaca ünlü yıldız için kulübü Inter'e kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. İşte Inter'in cevabı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'in başlamasına kısa bir süre kala transferde atağa kalktı. Mario Lemina ve Jean-Michael Seri'nin kiralık sözleşmelerinin sona ermesi ve takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı takımda orta saha transferi gündemin ana maddesi konumuna geldi. Uzun süredir arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü yıldız için düğmeye bastı.

HEDEFTEKİ İSİM NAINGGOLAN
Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre Galatasaray, 'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Inter'e teklif götürdü. Ancak İtalyan ekibinin kiralamaya sıcak bakmadığı, direkt satış düşündüğü ve 18 milyon euroluk bir bedel belirlediği ifade edildi.



CAGLIARI YENİDEN KİRALAMAK İSTİYOR
Öte yandan haberde Cagliari Başkanı Tommaso Giulini'nin de 32 yaşındaki futbolcuyu tıpkı geçen sezon gibi kiralık olarak etmek istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Cagliari'de 29 resmi maça çıkan Nainggolan, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 06.09.2020
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