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03 Eylül 2020, Perşembe
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’ye yakın takip

Neftçi Bakü’ye yakın takip

İki hafta sonra Avrupa Ligi’nde ’yle deplasmanda ön eleme maçı oynayacak olan dersine çalışmaya başladı.

İki hafta sonra Avrupa Ligi'nde 'yle deplasmanda ön eleme maçı oynayacak olan dersine çalışmaya başladı. Herhangi bir sürpriz yaşanmaması için Fatih Terim'in direktifiyle yardımcı antrenörler, Azerbaycan ekibini analiz etmeye başladı. Gelecek raporlara göre hazırlıklar yapılacak. Maç 17 Eylül'de Bakü'de oynanacak.
  1. 3.9.2020
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