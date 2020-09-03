Souza'dan sürpriz hareket
Al Ahli’den ayrılan Josef de Souza’nın dün Galatasaray formasını giymek istediğini manşetten duyurmuştu.
Al Ahli'den ayrılan Josef de Souza'nın dün Galatasaray formasını giymek istediğini manşetten duyurmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, 31 yaşındaki futbolcunun, temsilcisinden maliyet raporu isterken dün Souza'dan sürpriz bir hareket geldi. Başarılı futbolcu, İnstagram'da haberimizi paylaşan bir Galatasaray sayfasına beğeni attı. Hem haberimizi doğruladı hem de sarı-kırmızılı kulübe gelmeye hazır olduğunun mesajını göndermiş oldu.
- 3.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Souza'dan sürpriz hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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