Souza'dan sürpriz hareket

Al Ahli'den ayrılan Josef de Souza'nın dün Galatasaray formasını giymek istediğini manşetten duyurmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, 31 yaşındaki futbolcunun, temsilcisinden maliyet raporu isterken dün Souza'dan sürpriz bir hareket geldi. Başarılı futbolcu, İnstagram'da haberimizi paylaşan bir Galatasaray sayfasına beğeni attı. Hem haberimizi doğruladı hem de sarı-kırmızılı kulübe gelmeye hazır olduğunun mesajını göndermiş oldu.