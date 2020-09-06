Fatih Terim'den flaş Oğulcan Çağlayan hamlesi!
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Oğulcan Çağlayan, idmanlarda gösterdiği başarılı performansla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girdi. Deneyimli teknik adam, asıl mevkisi forvet olmasına rağmen kanatlarda da görev yapabilen yıldız ismi, Feghouli'nin yerine sağ açıkta denemeye başladı.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Oğulcan Çağlayan idmanlarda gösterdiği performansla ilk 11'e göz kırpıyor.
Antrenmanlardaki hırslı ve çalışkan görüntüsüyle teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Oğulcan, forvet bölgesinde Falcao ve Diagne'yi kesememesine rağmen sağ kanat için ciddi bir alternatif konumuna geldi.
Takvim'in haberine göre Fatih Terim, 24 yaşındaki yıldızı Feghouli'nin yerine sağ kanatta denemeye başladı. Oğulcan'ın, başarılı grafiğini sürdürmesi halinde Feghouli ile ciddi bir forma rekabetine girmesi ve önemli bir koz haline gelmesi bekleniyor.
- 06.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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