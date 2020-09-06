Fatih Terim'den flaş Oğulcan Çağlayan hamlesi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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'den flaş hamlesi!

Fatih Terim'den flaş Oğulcan Çağlayan hamlesi!

'ın 'dan ettiği , idmanlarda gösterdiği başarılı performansla 'in gözüne girdi. Deneyimli teknik adam, asıl mevkisi forvet olmasına rağmen kanatlarda da görev yapabilen yıldız ismi, Feghouli'nin yerine sağ açıkta denemeye başladı.

'ın yeni transferlerinden idmanlarda gösterdiği performansla ilk 11'e göz kırpıyor.

Antrenmanlardaki hırslı ve çalışkan görüntüsüyle 'in gözüne giren Oğulcan, forvet bölgesinde Falcao ve Diagne'yi kesememesine rağmen sağ kanat için ciddi bir alternatif konumuna geldi.

Takvim'in haberine göre Fatih Terim, 24 yaşındaki yıldızı Feghouli'nin yerine sağ kanatta denemeye başladı. Oğulcan'ın, başarılı grafiğini sürdürmesi halinde Feghouli ile ciddi bir forma rekabetine girmesi ve önemli bir koz haline gelmesi bekleniyor.

  1. 06.09.2020
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