Galatasaray Basketbol'dan transfer! Johnathan Williams...
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımın'dan transfer. Sarı-kırmzılılar, ABD’li basketbolcu Johnathan Williams ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda ABD'li oyuncu Johnathan Williams ile bir yıllık sözleşme imzaladığını resmi internet sitesinden duyurdu. 2.06 cm boyunda olan oyuncu, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında forma giyebiliyor.
22 Mayıs 1995'te Memphis'te dünyaya gelen Johnathan Williams, 2018-2019 sezonunun başında Los Angeles Lakers ile G-League'i de içeren çift yönlü kontrat imzaladı. O sezon NBA'de 24 maça çıktı ve 6.5 sayı ve 4.1 ribaund ortalamaları yakaladı. Sezon bitiminde İsrail temsilcisi Maccabi Rishon ile sözleşme imzaladı. Rishon'da 18 karşılaşmada 11.7 sayı ve 9.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı ancak Aralık 2019'da NBA'den aldığı teklifleri değerlendirerek Avrupa'dan ayrıldı. Washington Wizards ile çift yönlü kontrat imzalayan başarılı basketbolcu, play-off şansını kaybeden Wizards ile NBA fanusunda çıktığı maçlarla sezonu tamamladı.
- 06.09.2020
- Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Rodrigues...
- Fenerbahçe Rodrigues'in yerine ona bakıyor! Komşu'dan süper yetenek
- Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması! "Hiçbir kulübe imza atmadık"
- Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da 7. oldu!
- Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rafael ve Moussa Wague'yi gündemine aldı
- Son dakika haberleri: Fred transferinde ortalık karıştı! Galatasaray ve transfer...
- Süper Lig'i sallayan transfer Beşiktaş'tan! En değerlisi...
- Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan ayrılık açıklaması! "Sözleşmem..."
- Arda Turan'dan sonra o da boş mukaveleye imza atmaya hazır!
- Galatasaray taraftarından büyük transfer tepkisi! "Ndiaye gelirse..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray Basketbol'dan transfer! Johnathan Williams... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.