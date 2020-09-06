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06 Eylül 2020, Pazar
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Galatasaray Basketbol'dan ! ...

Galatasaray Basketbol'dan transfer! Johnathan Williams...

Basketbol Takımın'dan . Sarı-kırmzılılar, ’li basketbolcu ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda 'li oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzaladığını resmi internet sitesinden duyurdu. 2.06 cm boyunda olan oyuncu, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında forma giyebiliyor.

22 Mayıs 1995'te Memphis'te dünyaya gelen Johnathan Williams, 2018-2019 sezonunun başında ile G-League'i de içeren çift yönlü kontrat imzaladı. O sezon 'de 24 maça çıktı ve 6.5 sayı ve 4.1 ribaund ortalamaları yakaladı. Sezon bitiminde temsilcisi Maccabi Rishon ile sözleşme imzaladı. Rishon'da 18 karşılaşmada 11.7 sayı ve 9.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı ancak Aralık 2019'da NBA'den aldığı teklifleri değerlendirerek Avrupa'dan ayrıldı. ile çift yönlü kontrat imzalayan başarılı basketbolcu, play-off şansını kaybeden Wizards ile NBA fanusunda çıktığı maçlarla sezonu tamamladı.

  1. 06.09.2020
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