Son dakika haberleri: Fred transferinde ortalık karıştı! Galatasaray ve transfer...

Yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray transferde oldukça atak bir görüntü sergiliyor. Şu ana dek 6 ismi resmen açıklayan sarı-kırmızılılar özellikle orta saha bölgesi için arayışlarını sürdürüyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Aslan'da Terim'in özellikle istediği isimlerden olan Fred ile ilgili de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...