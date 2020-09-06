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Son dakika haberleri: Fred transferinde ortalık karıştı! Galatasaray ve transfer...
Yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray transferde oldukça atak bir görüntü sergiliyor. Şu ana dek 6 ismi resmen açıklayan sarı-kırmızılılar özellikle orta saha bölgesi için arayışlarını sürdürüyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Aslan'da Terim'in özellikle istediği isimlerden olan Fred ile ilgili de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
6 Eylül 2020 Pazar 18:35
Güncelleme: 06.09.2020 18:35
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Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, yaptığı transferlerle Fenerbahçe ile birlikte en dikkat çekim olmayı başarmış durumda...
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2020/2021 sezonunda hesaplarını mutlak şampiyonluk üzerine kuran sarı-kırmızılılar, şu ana dek Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'yi resmen kadrosuna katmıştı.
Sarı-kırmızılılar birçok mevkiyi yeni isimlerle kuvvetlendirse de özellikle orta saha bölgesinde transfer ihtiyacı devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde konuyla alakalı konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamasında "İnsanlar mükemmeli bulmak için mücadele veriyor, tam mükemmele asla ulaşamazsınız."
"Fakat biz santrfor yokken ligin en çok golünü attık, defans yok dendi, ligin en az gol yiyen takımı olduk. Orta sahayla ilgili çalışmalarımız var, inşallah taraftarı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.