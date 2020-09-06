Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan ayrılık açıklaması! 'Sözleşmem...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan ayrılık açıklaması! "Sözleşmem..."

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan ayrılık açıklaması! "Sözleşmem..."

Galatasaray'da Radamel Falcao birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hayran olduğu forvet, en iyi anlaştığı oyuncu, gördüğü en tutkulu taraftarı, tarihin en iyi futbolcusu ve futboldan sonraki hedefini açıklayan yıldız golcü, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında gelen soruya cevap verdi.

6 Eylül 2020 Pazar 10:31 Güncelleme: 06.09.2020 10:31
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan ayrılık açıklaması! Sözleşmem...

Galatasaraylı Radamel Falcao, Daniel Habif'e verdiği röportajda kendisi hakkında bir çok konuya açıklık getirdi, bilinmeyenlerini anlattı ve Galatasaray ile Türkiye ile ilgili soruları da yanıtladı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan ayrılık açıklaması! Sözleşmem...

Radamel Falcao ilk olarak corona virüsü önlemlerinin yoğun alındığı dönemde zamanını nasıl geçirdiği ile ilgili soruya, "Zor bir dönem geçirdik, bahçeli bir evimiz var ve kızlarımızla burada vakit geçirebiliyoruz. Eşimle birlikte eğlenmeye ve bol bol aktiviteler yapmaya çalıştık. Bize birbirimizi tanımayı öğretti diyebilirim, ben de daha iyi bir eş oldum."


Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan ayrılık açıklaması! Sözleşmem...

Falcao Manchester United kariyerinin neden istediği gibi gitmediğine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Orada iyi anılarım olmadı. İyileşmemin üzerinden aylar geçmişti ve geri dönüşüm zor olmuştu. Yeniden futbola başlamak gibiydi. Kulüp bir geçiş sürecindeydi ve Van Gaal'in gelişiyle fazla fırsatım olmadı."

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan ayrılık açıklaması! Sözleşmem...

"Everton'a karşı oynadığımız maçı benim golümle kazanmıştık. Sonra Milli Takım'a gittim ve döndüğümde Van Gaal bana karşı yüzüme aynen şöyle söyledi, 'Tek forvet oynayacağım, taktik düzeni değiştiriyorum ve diğer forvet senden daha iyi'. Sonrasında düşündüm, iyi oynayıp kazanırken ne değişti ve böyle oldu diye."

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan ayrılık açıklaması! Sözleşmem...

"KAZANDIĞIMIZDA BENİ DIŞARI ALDI"
"Kazanırken takım değiştirilmez. Söyleyebileceğim tek şey bu. Kazanırken beni oynatmamaya başladı. Kazandığımızda bile beni dışarı aldı. Van Gaal'e karşı kin tutmuyorum, ilişkimiz güzeldi çünkü yüzüme karşı konuşmuştu."

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