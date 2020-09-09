Son dakika transfer haberi: Adem Büyük Galatasaray’dan ayrıldı Yeni Malatyaspor'a imzayı attı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray G.Saray'dan ayrıldı imzayı attı! İşte yeni takımı

haberi: ’dan ayrıldı 'a imzayı attı

Son dakika transfer haberi: Adem Büyük Galatasaray’dan ayrıldı Yeni Malatyaspor'a imzayı attı

'da ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 33 yaşındaki futbolcu ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi. Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük, ile resmi sözleşmeye imza attı.

Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarını sürdüren 'da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Oğulcan Çağlayan'ın transferi ve Mbaye Diagne'nin takıma geri dönmesiyle 4. forvet konumuna düşen 'ün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Sarı-kırmızılı takımın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.

GALATASARAY'DAN ADEM BÜYÜK'E TEŞEKKÜR!
Sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabından takımdan ayrılan Adem Büyük için teşekkür mesajı yayımladı.



ADEM BÜYÜK YENİ MALATYASPOR'DA!
Galatasaray ile yollarını ayıran Adem Büyük, ile resmi sözleşme imzaladı.

  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 15:43
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