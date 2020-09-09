Son dakika transfer haberi: Adem Büyük Galatasaray’dan ayrıldı Yeni Malatyaspor'a imzayı attı

Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Oğulcan Çağlayan'ın transferi ve Mbaye Diagne'nin takıma geri dönmesiyle 4. forvet konumuna düşen Adem Büyük'ün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Sarı-kırmızılı takımın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.



GALATASARAY'DAN ADEM BÜYÜK'E TEŞEKKÜR!

Sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabından takımdan ayrılan Adem Büyük için teşekkür mesajı yayımladı.







ADEM BÜYÜK YENİ MALATYASPOR'DA!

Galatasaray ile yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile resmi sözleşme imzaladı.