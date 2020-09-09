Son dakika transfer haberi: Adem Büyük Galatasaray’dan ayrıldı Yeni Malatyaspor'a imzayı attı
Galatasaray'da Adem Büyük ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 33 yaşındaki futbolcu ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile resmi sözleşmeye imza attı.
Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Oğulcan Çağlayan'ın transferi ve Mbaye Diagne'nin takıma geri dönmesiyle 4. forvet konumuna düşen Adem Büyük'ün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Sarı-kırmızılı takımın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.
GALATASARAY'DAN ADEM BÜYÜK'E TEŞEKKÜR!
Sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabından takımdan ayrılan Adem Büyük için teşekkür mesajı yayımladı.
ADEM BÜYÜK YENİ MALATYASPOR'DA!
Galatasaray ile yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile resmi sözleşme imzaladı.
- 09.09.2020
- Güncelleme: 09.09.2020 15:43
- Son dakika transfer haberi: Adem Büyük Galatasaray’dan ayrıldı Yeni Malatyaspor'a imzayı attı
- Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Aboubakar, Kalinic, Gökhan Töre...
- Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Eran Zahavi, Kalinic, Tisserand...
- Cristiano Ronaldo, Ali Daeyi'nin rekoruna göz dikti! Ali Daeyi (Ali Dayi) kimdir?
- Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Nainggolan, Okay Yokuşlu, Benassi...
- Sercan Dikme: Mert Yılmaz'ın transferinde sıcak gelişmeler var
- Cenk Tosun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! Transfer...
- Kulüpler Birliği'nden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teklif!
- Turgay Demir: Cavani Fenerbahçe'ye gelirse canlı yayında formasını giyerim
- Vedat Muriqi Lazio'da! İşte İtalya'ya gideceği tarih...
- Galatasaray'a 30 milyonluk transfer piyangosu! Kasa rahatlayacak
- Flaş transfer harekatı! Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a!
- Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş
- Ne Kalinic ne Zahavi...Muriqi'nin yerine dünya yıldızı!
- Fenerbahçe'nin sağına süper Tangocu! Görüşmeler başlıyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberi: Adem Büyük Galatasaray’dan ayrıldı Yeni Malatyaspor'a imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.