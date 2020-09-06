Jeison Murillo için çarpıcı iddia! "Galatasaray'ın ilgisini kullanarak baskı yapıyor" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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için çarpıcı iddia! "'ın ilgisini kullanarak baskı yapıyor"

Jeison Murillo için çarpıcı iddia! "Galatasaray'ın ilgisini kullanarak baskı yapıyor"

çalışmalarını sürdüren , bir dönem gündemine Sampdoria forması giyen Kolombiyalı stoper 'yu almıştı. İspanyol basını, İtalyan ekibinin oyuncuyu 'ya satmak için sarı-kırmızılı takımın ilgisini koz olarak kullandığını yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Galatasaray transfer haberleri

Geride bıraktığımız sezonun devre arası döneminde Sampdoria'nın 'dan 13 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper 'da flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basınından El Desmarque'de yer alan habere göre İtalyan temsilcisi, takımdan göndermek istediği Murillo için şu ana kadar yalnızca 'dan resmi bir teklif aldı.

'ın oyuncuyla ilgilendiğini bilen Sampdoria'nın, İspanyol ekibine futbolcuyu alması için sarı-kırmızılı takımı koz olarak öne sürdüğü ve baskı yaptığı bildirildi. Sampdoria'nın, 28 yaşındaki stoper için 10 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edilirken, Celta Vigo'nun ise corona virüsü salgını nedeniyle bütçesini daralttığı ve Murillo'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği kaydedildi. Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Celta Vigo'da kiralık olarak geçiren Jeison Murillo'nun da yeniden 'da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

Deportivo Cali'de futbolculuğa başlayan Jeison Murillo, daha sonra Depor Aguablanca, Granada, Cadiz, Las Palmas, Inter, Valencia, ve Sampdoria kulüplerinde forma giydi. Tecrübeli savunmacı, 28 kez de ile sahaya çıktı.


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  1. 06.09.2020
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