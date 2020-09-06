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Arda Turan'dan sonra o da boş mukaveleye imza atmaya hazır!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da takımın eski oyuncusunun kulüpten haber beklediği ve Arda Turan gibi boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
6 Eylül 2020 Pazar 09:49
Güncelleme: 06.09.2020 09:49
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, bir Arda Turan örneği daha yaşanabilir...
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Çekya ekibi Sparta Prag'la anlaşması sona eren ve şu an boşta olan Semih Kaya, Galatasaray'dan haber bekliyor.
Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli futbolcu, henüz hiçbir takıma imza atmazken eski kulübünün kararına göre hareket edecek.
Bu nedenle başta Kasımpaşa olmak üzere gelen teklifleri geri çeviren 29 yaşındaki oyuncu ligin başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen kulüpsüz durumda.
Bir ara Beşiktaş'ın da gündemine giren Semih Kaya, Galatasaray'dan gelebilecek teklifi düşünerek siyah-beyazlıları değerlendirmeye almadı.