Haberler Barcelona Barcelona taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının Avrupa Ligi'nden men edilmesini istedi!

Barcelona taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının Avrupa Ligi'nden men edilmesini istedi!

Barcelona taraftar grupları, Filistin halkına yönelik ihlaller nedeniyle İsrail takımlarının Avrupa Ligi’nden men edilmesini talep etti. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 11:07
Barcelona taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının Avrupa Ligi'nden men edilmesini istedi!

İspanya ekibi Barcelona'nın taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının Avrupa Ligi'nden menedilmesi talebinde bulundu.

Barcelona taraftar gruplarının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan seyircisiz oynanacak Maccabi Tel Aviv maçına dair yayımladığı ortak açıklamada, "Spor; barışın, bir arada yaşamanın ve insan haklarına saygının alanı olmalıdır. Devlet suçlarını normalleştirmek veya aklamak için kullanılamaz. Palau Blaugrana'daki taraftar grupları, Filistin halkına yönelik soykırım devam ederken ve temel hakları ihlal edilirken İsrail'i temsil eden takımların Avrupa Ligi'ne katılımını reddetmektedir." ifadelerine yer verildi.

Hayat ve insanlık onurunun herhangi bir basketbol maçından daha önemli olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa Ligi, Ukrayna'nın işgalinden hemen sonra Rus takımlarını ligden çıkardı ancak İsrail devleti söz konusu olduğunda çifte standart uygulayarak sporun değerlerinin önüne ekonomik çıkarları ve siyasi baskıyı koyuyor. Maçların seyircisiz ya da tarafsız sahada oynanması gibi 'sözde çözümler' kabul edilemez. Bunlar rekabeti çarpıtır, eşit şartları bozar, taraftarların haklarını ihlal eder ve salonları sansür ile haksız kısıtlamaların uygulandığı kontrol alanlarına dönüştürür. Tüm bu nedenlerle, 6 Ocak'taki maç hiçbir formatta oynanmamalıdır. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyoruz: İsrail devletini temsil eden takımlar Avrupa Ligi'nden menedilmelidir. Şiddete hayır, savaşa hayır, soykırıma hayır. Filistin halkına, onların özgürlüğüne ve barışına tam destek. Avrupa Ligi'nin sorumlu davranmasını ve insan haklarına saygı gösterilene dek İsrail'i temsil eden takımların katılımını askıya almasını talep ediyoruz."

Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Barcelona ile Maccabi Tel Aviv, 6 Ocak Salı günü Palau Blaugrana'da karşılaşacak.

