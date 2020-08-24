Lerma rolünü sevdi
ESPN Latin Amerika, Jefferson Lerma'nın Galatasaray'a gelmek için Bournemouth yönetimini beklediğini iddia etti.
ESPN Latin Amerika, Jefferson Lerma'nın Galatasaray'a gelmek için Bournemouth yönetimini beklediğini iddia etti. Lerma'nın hem Falcao hem de Fatih Terim'le görüştüğü, kişisel konularda Galatasaray'ın teklifine 'evet' dediği belirtildi. Tecrübeli hocanın, Lerma'ya orta sahada liderlik vermek istediği ve 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun, Terim'in kendisi için düşündüğü bu rolden oldukça memnun kaldığı ifade edildi.
Lerma'nın Championship'te oynamak istememesi Galatasaray'a kiralanması için büyük avantaj olarak görülüyor
İNGİLTERE YOLCUSU
Geçtığımız sezon Seri, Lemina, Nzonzi, Falcao ve Onyekuru'nun transferlerinde önemli rol oynayan idari menajer Şükrü Hanedar yeniden işe koyuldu. Teknik heyetin raporu ve yönetimin talimatıyla kolları sıvayan Hanedar'ın bu hafta İngiltere'ye çıkartma yapacağı ifade edildi. Hanedar'ın geçtiğimiz sezon olduğu gibi sürpriz bir orta saha oyuncusu ile temasta olduğu belirtilirken bu ismin 'Lerma' olabileceği yorumlar yapılıyor.
TAKIMA KATKI YAPAMADILAR
Fernando, Sevilla'da 42 maçta 3 gol, 3 asist, Banega ise 43 maçta 3 gol, 11 asistle oynadı. Yarım sezon kalan Nzonzi ile Seri ve Lemina üçlüsü ise Galatasaray'da toplam 3 gol, 5 asist üretebildi.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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