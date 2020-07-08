Fatih Terim: Skordan değil ama oyundan zevk aldım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-1'lik Alanyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam oynanan futboldan zevk aldığını ancak skordan memnun olmadığını söyledi. Terim ayrıca, değişen yabancı sınırı nedeniyle TFF'yi eleştirdi. İşte Terim'in sözleri...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldukları maçta skordan değil ama takımının oynadığı futboldan zevk aldığını söyledi.
Deneyimli teknik adam, "Skordan değil ama oyundan zevk aldım. Herhalde izleyenler de almıştır. Oyuna hakimsiniz, kontrol sizde, gol pozisyonu buluyorsunuz. 43'te taçtan gol yiyorsunuz. Daha da enteresanı, 1-1 yapacakken dönüp 2-0 oluyor. Futbolda her şey var diyoruz doğru ama yani 18 içerisinde buluşacaksın, o topu kaleye sokacaksın" dedi.
"4-1'LİK SKORA HERKES HAYRET EDER"
Maçın 4-1 bitmesinin şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Terim, "Dışarıdan biri görse, maç 4-1, herhalde hayret eder. Galatasaray gibi bir takım, taçtan gol yememeyi becerebilmeli. Bu oyunun sonuçlanmadığına çok üzüldüm. Bazı oyuncularımız çok yoruldu, yoksa neredeyse hiç değiştirmeyecektim. Maalesef kazanamadık. Şu oyunun sonucu bu olmamalıydı ama yapacak bir şey yok. Bittikten sonra da tebrik etmek lazım. Tebrik ediyoruz. Her arkadaşımızın her maçı çok iyi geçirmesini tavsiye ediyorum. Her hareketini dikkatli yapmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.
"YABANCI KURALININ DEĞİŞECEĞİNİ BAŞKA KULÜPLER AÇIKLAMIŞTI!"
TFF'nin yeni yabancı kuralı hakkında da konuşan Fatih Terim, "Sağ olsun TFF yeni açıkladı ama açıklanmıştı 3-5 ay önce, başka kulüpler tarafından. Daha önce bu algı yapıldı zaten. Siz bilmiyor muydunuz? Dünyanın hiçbir yerinde kısıtlanarak, yasaklanarak bir büyüme olmamıştı. TFF ne derse şu anda uyacağız ancak problemin nerede olduğunu bulmamız lazım. Ne demek yerli oyuncu, yabancı oyuncu! Bunu iyi oyuncu, kötü oyuncu olarak düşünmemiz lazım. Yabancı sınırlaması yoktu, Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan 4 tane stoper gönderdik, Ozan'ı 11 milyon euroya satamazdık mesala! Sorun bu değil, sorun altyapıda! Şimdi herkes hazırlansın... Her şeye uyacağız ama umarım doğru bir karardır" dedi.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 00:05
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim: Skordan değil ama oyundan zevk aldım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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