Erol Bulut: Galatasaray'a dört atmak kolay değil ama daha fazla olabilirdi - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Erol Bulut: 'a dört atmak kolay değil ama daha fazla olabilirdi

Erol Bulut: Galatasaray'a dört atmak kolay değil ama daha fazla olabilirdi

, 4-1'lik galibiyetini değerlendirdi. Oyundan memnun kalmadığını ancak skorun sevinidirici olduğunu belirten başarılı teknik adam, "Rakibin de pozisyonları vardı, onlar da atabilirdi. Şans bizden yanaydı. Galatasaray'a 4 gol atmak kolay değil ama daha fazla da olabilirdi" dedi.

, 4-1 kazandıkları maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam, Galatasaray'a karşı iyi oynamadıklarını ancak buna rağmen daha farklı galip gelecek pozisyonlar yakaladıklarını söyledi.
Erol Bulut şu ifadeleri kullandı:

"DAHA FAZLA OLABİLİRDİ"
Bu maç seyircileri yanıltmasın. 4-1 kazandık ama iyi oynamadık. Biz bu oyunu oynamıyoruz. Biraz fazla geri yaslandık ve Galatasaray'ı bekledik. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Rakibin de pozisyonları vardı, onlar da atabilirdi. Şans bizden yanaydı. Galatasaray'a 4 gol atmak kolay değil ama daha fazla da olabilirdi. Ancak kazanmamıza rağmen istediğimiz oyunu oynamadık. Bu beni üzdü. Bazen böyle oluyor, ona rağmen 4-1 kazandık, mutluyuz.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 23:44
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